Treno fermo per l'investimento di una mucca. Il treno 12637 partito da Roma Termini alle 18.42 e diretto a Cassino è fermo da oltre mezz'ora poco prima della stazione di Anagni-Fiuggi. Il convoglio ha dovuto arrestare la sua corsa a causa dell'investimento dell'animale di grossa taglia. Il treno ha frenato all'improvviso dopo che si è udito un botto, l'urto ha provocato sicuramente dei danni alla linea e al convoglio stesso, che non potrà proseguire la sua corsa. In questo momento, sta arrivando un secondo treno che raccoglierà i viaggiatori lungo il binario e trasporterà gli stessi alla stazione di Colleferro, da dove partiranno dei bus sostitutivi che completeranno il viaggio fino a Cassino. Previsti ulteriori disagi, rallentamenti e ritardi per tutti gli altri treni nel frattempo partiti da Roma e dalla Ciociaria, nonché possibili cancellazioni per i treni successivi.

Sono in corso le operazioni di trasbordo da un treno all'altro. Sono centinaia i viaggiatori che dovranno ripartire in direzione Colleferro, dove ad aspettarli ci saranno i bus sostitutivi che completeranno il viaggio fino a Cassino. Pesanti ritardi e cancellazioni per gli altri treni da Roma e dalla Ciociaria.