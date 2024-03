I semafori in città sono lampeggianti da anni. Sia all'incrocio con il viale che porta alla stazione ferroviaria che su via Napoli gli impianti non sono più attivi con pedoni e automobilisti che si lamentano per il caos che si genera, soprattutto nelle ore di punta del traffico. Si sono verificati anche diversi incidenti stradali con feriti, specie su viale Simoncelli. E ogni volta che si verifica un sinistro ecco che i social s'infiammano di commenti al vetriolo contro chi non provvede a riattivare i semafori o a trovare altre soluzioni, come quella di realizzare una rotatoria per consentire al traffico di defluire meglio, come è già avvenuto in via Cellaro e nei pressi del ponte di via Napoli.

Intanto dal Comune assicurano che il problema dei semafori perennemente lampeggianti sta per essere risolto. Il consigliere Francesco Corona, che tra le sue deleghe esercita anche quella alla polizia locale, spiega: «Grazie all'accordo con Enel-X, il Comune di Sora, oltre ad avvalersi di un impianto di illuminazione pubblica all'avanguardia, potrà godere della riattivazione e della modernizzazione degli impianti semaforici. Questo consentirà un sensibile miglioramento della mobilità nella nostra città e garantirà un maggiore livello di sicurezza ai cittadini. Una risposta concreta all'esigenza crescente di una gestione del traffico efficiente, sicura e sostenibile», ha concluso il consigliere Corona.

Una notizia che sicuramente farà piacere ai cittadini sorani che per lungo tempo hanno chiesto che i semafori tornassero in funzione. Sono anni che il verde e il rosso non si accendono, lasciando il campo a un perpetuo giallo che lampeggia senza sosta. A breve, promettono dal Comune, tutto questo sarà soltanto un ricordo perché, come annunciato da Corona, nell'agenda dell'amministrazione Di Stefano c'è proprio la sistemazione degli impianti semaforici che oggi non funzionano.