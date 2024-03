Pauroso incidente stradale nella mattinata di ieri all'incrocio sulla Casilina. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat Panda, proveniente da Roccasecca centro, e una Seat che viaggiava sull'arteria consolare in direzione Cassino.

Nell'impatto, avvenuto intorno alle 7.30, ad avere la peggio è stata la signora alla guida della Fiat Panda, subito soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Santa Scolastica di Cassino per gli accertamenti medici necessari.

Sul posto anche i militari dell'Arma di Pontecorvo, che hanno provveduto ai rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Intervenuto, inoltre, il comandante della Polizia locale Gianni Rizza, che ha coordinato l'attività dei solerti dipendenti comunali che hanno provveduto a rimuovere la cartellonistica pubblicitaria e quella delle indicazioni stradali presenti nella zona del bivio di Roccasecca, danneggiate a causa dell'impatto fra le due autovetture.

Una mattinata convulsa per un incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze. Tanto comunque lo spavento sia nelle persone coinvolte, che in chi si trovava di passaggio in quel momento. Nel giro di qualche ora per il traffico veicolare nella zona tutto è tornato alla normalità.