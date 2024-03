Prove tecniche di nuova viabilità in piazza VI dicembre. In queste ore, infatti, l'amministrazione comunale ha provveduto a realizzare una nuova segnaletica orizzontale e a creare un passaggio continuo delle auto sulla piazza in previsione del futuro assetto della viabilità. Secondo il progetto, in corrispondenza dell'attuale area su cui poggia largo Turriziani, saranno inseriti dei distanziatori a scomparsa, in modo tale che sarà possibile delimitare, sia a sinistra sia a destra, la nuova superficie, rendendola fruibile sotto il punto di vista della pedonalizzazione, mentre il traffico veicolare sarà indirizzato verso via fratelli Bragaglia, prevedendo anche un doppio senso su via De Gasperi con rifunzionalizzazione di piazza VI dicembre che assumerà una nuova veste con una rotatoria. Con l'introduzione di un rondò sarà liberata un'area attigua all'immobile comunale.

Su viale Mazzini, inoltre, sarà installato un ascensore per il collegamento con corso della Repubblica, da cui, quindi, sarà possibile raggiungere la nuova sede comunale di piazzale Vittorio Veneto. Nello stesso contesto, saranno inseriti due ascensori in acciaio e vetro all'estremità dei "Piloni" che ricongiungeranno la parte bassa della struttura con la nuova piazza, a livello dell'odierno largo Turriziani, rendendo possibile la ricucitura del contesto urbano e sociale e favorendo, con il terzo ascensore che, come detto, sarà collocato nella zona di viale Mazzini, il collegamento con corso della Repubblica e con il nuovo palazzo comunale.

Gli ascensori, inoltre, serviranno a rendere più efficiente e fruibile il multipiano, rispetto alla stessa struttura dei "Piloni", ove saranno ospitati piccoli esercizi commerciali, oltre che di artigianato, unitamente al coworking, in forma associata o in partnership, dove giovani professionisti potranno avviare le proprie attività grazie alle nuove superfici messe a disposizione dall'Amministrazione comunale. Intanto, i lavori di riqualificazione sui Piloni e su largo Turriziani procedono a buon ritmo, secondo le indicazioni dell'assessorato ai lavori pubblici coordinato dall'assessore Angelo Retrosi.

Sono in corso gli interventi con fibre basaltiche sui Piloni, già eseguiti sugli ultimi tre elementi. Il programma di cantiere prevede di terminare questi interventi entro fine marzo. Subito dopo, con la chiusura al traffico di corso della Repubblica in corrispondenza di largo Turriziani a partire da aprile, si restringerà la recinzione di cantiere per consentire il doppio senso su via Alcide De Gasperi.

Da questa settimana sono ripartiti gli interventi di ancoraggio della soletta superiore sui setti murari, con le perforazioni dal marciapiede di corso della repubblica (che pertanto diventerà area di cantiere fino alla zona di fronte al "Polo Nord"). Sono in produzione i "puntoni" di acciaio che saranno installati in testa alle pile per vincolarne la posizione e impedirne la rotazione.

Le diverse murature, ora a vista, caratterizzano i tre diversi momenti di realizzazione dell'opera. Su sollecitazione dell'Amministrazione, d'intesa con i consulenti archeologi e architetti si stanno ipotizzando soluzioni progettuali per la loro valorizzazione da proporre alla Soprintendenza. Tra la fine di maggio e l'inizio di giugno è prevista la fine dei lavori, con un notevole anticipo rispetto alla tabella di marcia, che prevede il termine degli interventi per il 23 luglio, portando a compimento un'azione fondamentale del piano di gestione "Frosinone Alta" dell'assessore Rossella Testa.