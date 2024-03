Prosegue l'attività dei carabinieri della compagni di Alatri che anche negli ultimi giorni hanno implementato le attività istituzionali finalizzate alla prevenzione dei reati in genere.

Nei comuni di Alatri, Fiuggi e Veroli è stato effettuato un controllo straordinario del territorio al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state denunciate in stato di libertà, alla procura della Repubblica del tribunale di Frosinone, due persone rispettivamente per il reato di truffa e porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Inoltre è stata segnalata una persona alla prefettura di Frosinone come assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di quattro grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Irrogata anche una proposta di foglio di via, elevate sei violazioni al codice della strada, ritirate due patenti di guida rispettivamente per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza alcolica. Effettuate infine quattro perquisizioni personali, controllati settantacinque veicoli e identificate novantanove persone nonché sono stati controllati luoghi di ritrovo e due esercizi di pubblico intrattenimento.