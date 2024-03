Ci sono esuberi che vanno da 40% al 58% nelle aziende dell'indotto metalmeccanico con un'agenda dei giorni lavorativi che vede un singolo operaio varcare alcuni cancelli solo una o due volte a settimana. Stipendi ormai così bassi che non sono in grado di garantire neppure un singolo, figuriamoci una famiglia. L'sos della Uilm è continuo. Anche perché in piedi sono rimaste prevalentemente le grosse realtà del settore, le micro imprese sono state polverizzate, le medie barcollano. E quelle che vanno dalle decine di operai fino a qualche centinaio sono costrette a ricorrere al lavoro "a rotazione".

«Una di queste grosse aziende - spiega il segretario provinciale del sindacato, Gennaro D'Avino - conta quasi 300 dipendenti, gli ammortizzatori sono terminati e c'è un esubero del 55%. Un'altra realtà del settore lavora su unico turno con esuberi del 40% per effetto dei volumi di Stellantis. E, non ottenendo commesse sull'elettrico, sta pensando alla riconversione legata a un altro comparto, staccandosi dall'automotive. Lo stesso indotto, che lavora internamente allo stabilimento, continua a rinnovare i contratti di solidarietà».

Il dramma coinvolge gli esuberi di personale, o meglio i lavoratori dichiarati tali a causa delle scarse alle commesse da parte dell'azienda-madre. Esuberi che costringono a ricorrere continuamente agli ammortizzatori sociali e a una ridotta possibilità lavorativa da parte dei dipendenti.

«A Cassino - continua D'Avino - abbiamo due modelli che camminano mentre il Grecale non decolla con una produzione giornaliera di circa 25 vetture. Probabilmente una risalita ci sarà il prossimo anno ma avremo un 2024 ancora difficile, con circa 175 vetture al giorno basandoci sul turno unico dalle 6 alle 14. Aspettiamo ulteriori modelli Large per Cassino». Modelli che possano aggiungersi al suv Stelvio nel 2025 e alla nuova Giulia nel 2026. Due scommesse su scala mondiale che non saranno capaci di saturare lo stabilimento. È questa l'emergenza sindacale rimarcata anche durante l'audizione speciale della Commissione Sviluppo della Regione Lazio nella sala consiliare di Piedimonte San Germano, lo scorso giovedì, a cui hanno partecipato anche i sindaci del territorio.

Il dramma è questo: dei circa 2.700 operai rimasti nel Plant cassinate sono 700 i lavoratori che, ogni giorno, entrano nei reparti di montaggio, lastratura e verniciatura; in 350 sono impegnati nelle trasferte tra Pomigliano, Torino, Val di Sangro mentre in 550 sono a casa, a rotazione. A essere esclusi dai Cds sono i lavoratori di Presse e Plastica. In un simile scenario, con una continua instabilità occupazionale, l'emergenza resta la parola d'ordine.

La produzione nel 2023 è stata di 48.800 unità (-11,3%). Il Plant di Cassino è finito sul podio per essere stato lo stabilimento con la flessione più importante rispetto al 2022. E non è finita qui: la produzione giornaliera è calata ancora, anche per via dell'avvio e, ora, dell'ultimazione della piattaforma Stla Large. Come pure per una stasi di mercato legata ai modelli attuali. Le potenzialità dello stabilimento di Cassino sono notevolmente maggiori, basti pensare che nel 2017 le produzioni erano quasi il triplo del solo 2023 con 153.263 vetture annue e con un'occupazione superiore di 1.200 addetti. Ma sembra essere trascorso un "secolo".

Le prospettive ridenti legate all'elettrico e alla "promozione" della fabbrica a Hub dei modelli premium consola poco. Gli operai continuano a "incassare" stipendi bassi mentre le aziende della filiera non hanno più ossigeno. E gli investimenti per la transizione non arrivano. I tavoli al Mimit, laddove la Regione Lazio continua a fare la sua parte, non hanno ancora portato risultati capaci di incidere. Resta il taglio ai servizi interni: solo la settimana scorsa un doppio sciopero al montaggio ha acceso i riflettori su riscaldamenti, luci e bagni. L'invito a stringere i denti per tutto il 2024 porta a ondeggiare tra paura e speranza. L'indotto, nel frattempo, si spegne.