Deliziosi sottoli, marmellate, miele, pane con grani antichi, il tutto preparato con metodo artigianale nella fattoria sociale nata dall'impegno della Cooperativa Diaconia e oggi gestita dalla Cooperativa Monte Nebo. Giovedì 21 marzo, a partire dalle 16.30, nella Bottega Equa in viale Mazzini 127 a Frosinone si terrà un evento speciale: la degustazione gratuita di prodotti a chilometro zero realizzati dalla Fattoria Vetuscolana.

L'iniziativa sarà anche l'occasione per presentare l'avvio del nuovo gruppo di acquisto solidale che avrà uno spazio dedicato al centro per le famiglie "La Melarancia" di Frosinone. Il Gas nasce per favorire stili di acquisto più sostenibili che premiano l'economia locale e le produzioni di qualità a km zero, bio e rispettose dell'ambiente.

La degustazione è aperta a tutti e nasce come primo di una serie di appuntamenti organizzati dalla Bottega Equa alla scoperta di prodotti di qualità con dietro un progetto sociale. La Fattoria Vetuscolana, infatti, per le sue produzioni impiega persone svantaggiate, dando loro una nuova opportunità di riscatto. L'appuntamento, quindi, è per giovedì, primo giorno di primavera, nella Bottega Equa per scoprire i sapori della nostra terra. Maggiori informazioni su www.bottegaequa.it o al numero 389 9926402.