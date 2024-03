Una delegazione della Uil Polizia di Frosinone, questa mattina ha incontrato il Questore della provincia di Frosinone Domenico Condello, accompagnato dal vicequestore vicario Raffaele Attanasi. Per la parte sindacale, erano presenti il segretario generale provinciale di Frosinone Norberto Scala, unitamente ai segretari provinciali Federico Vitale e Jean

Philippe Paesano. Nel corso della discussione, la parte sindacale ha sollecitato l'Amministrazione a prendere in considerazione la necessità di un ricambio del personale per i commissariati di Sora e di

Cassino.

«Nonostante la presenza di colleghi altamente qualificati per dedizione e professionalità - dichiara il sindacato in una nota - non si riesce più a sostenere le diverse situazioni di microcriminalità. Il Questore, a riguardo - fa sapere la Uil - concordava su quanto suggerito dalla Uil Polizia, impegnandosi a richiedere altro personale già da giugno/luglio, in modo da garantire una migliore serenità ai colleghi oltre a soddisfare le numerose e sempre più esigenti richieste dei cittadini».

Il segretario Generale Uil Polizia Norberto Scala ha dichiarato: «Negli ultimi tempi avvertiamo la tendenza a considerare il fenomeno "sicurezza" come un problema di carattere repressivo o ancora più genericamente di Polizia; mentre per generare un nuovo e interessante

orizzonte per la cultura della sicurezza, è necessario coinvolgere molte espressioni del tessuto sociale. Occorre un vero e proprio cambio di strategia globale - ha aggiunto - di portata politica e non meramente tecnica, senza trascurare di coinvolgere tutti i livelli da quello nazionale a quelli territoriali.

Colgo l'occasione di ringraziare tutte le forze dell'ordine in servizio in questa provincia, coordinate in modo eccellente dal dottor Domenico Condello, Questore della provincia di Frosinone, con la speranza che a partire dalla prossima movimentazione di personale di Polizia prevista alla fine di giugno 2024, venga finalmente destinato ai suddetti Commissariati, un numero adeguato

di personale, tale da garantire continuità ai tanti servizi di tutela nei confronti dei cittadini».