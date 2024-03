Montagne di penumatici nelle gole del Melfa. Ok ai lavori di recupero e rimozione in una delle zone più amate di tutto il Basso Lazio e più ricche a livello naturalistico.

Complessi i lavori necessari per rimuovere una montagna impressionante di pneumatici gettati da ignoti ecocriminali (negli anni) nelle gole del Melfa. Il Comune di Colle San Magno, in collaborazione con l'associazione Fare Verde Frosinone, non hanno perso tempo.

E hanno dato vita a una delle operazioni di bonifica più importanti, mai eseguite sul territorio. Gli ambientalisti hanno ringraziato il sindaco Valentina Cambone per l'impegno e la partecipazione e gli attivisti per l'aiuto. Poi l'invito rivolto a tutti i frequentatori del Tracciolino di osservare le norme di sicurezza - per almeno due settimane - per consentire di ultimare le attività necessarie a ripulire a fondo l'intero tratto.