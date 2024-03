C'è movida e movida, quella sicura e rispettosa delle regole, e quella pericolosa, soprattutto per i ragazzi. E ci sono i carabinieri del Nas che, oltre alla sicurezza alimentare e sanitaria, tengono sotto controllo i locali che vendono bevande alcoliche ai minorenni.

I militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Latina ne hanno scoperti due nel centro della città delle cascate, entrambi in corso Roma, lo "struscio" dove nei weekend la movida spopola. Con la collaborazione dei loro colleghi del comando provinciale di Frosinone, i carabinieri del Nas hanno controllato alcuni locali della zona proprio per contrastare l'abuso di alcol tra i più giovani. E ne hanno sanzionati due, contestando ai rispettivi titolari di aver venduto alcol a minori.

Nel primo caso l'esercente è stato colto sul fatto dai militari che, al momento del controllo nell'attività, hanno rilevato la vendita di una birra a un sedicenne. Per il titolare del locale è scattata una contravvenzione di 333 euro a cui seguirà la segnalazione alla prefettura che potrà disporre anche la sospensione temporanea dell'attività.

Nel secondo caso, durante una perlustrazione, i carabinieri si sono imbattuti in un gruppo di ragazzini che avevano con loro degli alcolici; avrebbero riferito di averli acquistati in un bar della zona. Sono così scattati gli accertamenti immediati che hanno condotto al locale dov'erano stati comprati. Anche in questo caso è scattata la sanzione a carico del titolare.

Una stretta sul consumo di alcol da parte dei giovanissimi che, per colpa di qualche esercente incauto o incurante delle leggi, finisce per rovinare la movida isolana mettendo a rischio la salute dei ragazzi, soprattutto i più giovani.