«La settimana scorsa insieme al sindaco Maurizio Cianfrocca e al consigliere Tiziano Latini ci siamo recati presso l'Asl di Frosinone per un incontro con il commissario, la dottoressa Sabrina Pulvirenti, per parlare delle criticità dell'ospedale di Alatri».

Inizia così una breve nota del vicesindaco Roberto Addesse, che riporta l'attenzione sulle sorti della Sanità locale.

«Abbiamo ricordato alla Pulvirenti la presenza di alcune problematiche, tra cui l'esigenza di avere a disposizione presso il "San Benedetto" di un cardiologo nelle ore notturne, il bisogno di incarichi per il reparto chirurgia e anche il potenziamento del reparto di medicina, teso ad evitare il trasferimento dei nostri malati nei vari ospedali, tra cui quello di Cassino, che costringe sia i malati che i loro familiari a grandi sacrifici», scrive Addesse.

Da par suo, il commissario si è reso disponibile a rappresentare quanto esposto al direttore regionale della Sanità, Andrea Urbani.

Terminate le comunicazioni sull'incontro con il commissario Sabrina Pulvirenti, Addesse si dedica ad un'osservazione di natura politica: «Nonostante il comitato San Benedetto continui a snobbare il nostro impegno e la nostra presenza nei loro incontri pubblici, vorrei ricordare, sempre a loro, che le battaglie si vincono insieme e che le stesse non hanno colore politico».

Il riferimento è alle iniziative intraprese negli ultimi mesi dal sindaco di Fumone, Matteo Campoli, che si è preso la scena per quanto concerne la difesa del "San Benedetto", portando avanti una "battaglia" nei confronti della giunta regionale: modi differenti di pensare ad una tutela della Sanità territoriale che, in qualche occasione, hanno dato adito ad una serie di aspre polemiche.