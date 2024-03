Ordinanza di sospensione delle attività scolastiche ed educative per mercoledì 20 marzo 2024 in alcuni plessi e istituti del territorio. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della segnalazione, da parte di Acea, di lavori di manutenzione sulla rete idrica. L'interruzione del servizio idrico, con l'impossibilità del funzionamento dei servizi igienici, determina infatti l'inagibilità temporanea delle strutture scolastiche e delle strutture educative presenti sul territorio. È stata quindi disposta la la sospensione delle attività educative e didattiche dalle 10 fino al termine dell'orario ordinario, dei seguenti Istituti comprensivi scolastici, Istituti di istruzione superiore, oltre agli Istituti scolastici paritari e i nidi d'infanzia. Ad eccezione delle strutture dotate di adeguati e autonomi sistemi di approvvigionamento idrico: Scuola Media Pietrobono; scuola infanzia e primaria Giovanni XXIII; scuola primaria La Rinascita; scuola infanzia ex Pinocchio presso Cpia 8 di Frosinone; Cpia 8 di Frosinone; liceo scientifico Severi; IIS Anton Giulio Bragaglia; nido d'infanzia comunale Pollicino; scuola paritaria De Mattias;

scuola infanzia paritaria, sezione primavera e nido presso fondazione Kambo. Il testo integrale dell'ordinanza è visibile al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=61642&CSRF=0eaaf479890d07d4839a85c642b1abdf.

Tutti i Comuni interessati dall'interruzione del flusso idrico

Acea Ato 5 comunica che mercoledì 20 marzo 2024 la sospensione idrica riguarderà diversi Comuni. A causa di lavori di manutenzione sulla rete idrica dalle 10 alle 22 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acquaad Alatri, Anagni, Arnara, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Frosinone, Morolo, Patrica, Pofi, Sgurgola, Supino.

Nel dettaglio ad Alatri: via Colle San Pietro, via Fontana San Pietro, località Quarticciolo. Nel Comune di Anagni: via Bagno, via Calzatora ,via Cavone della Badia, vicolo Cellacchio, via Cerere Navicella, via Circonvallazione, via Civattino, vicolo dei Montani, via del Popolo, vicolo del Macello, via della Consolazione, via della Valle, via della Peschiera, via delle Fossate della Badia, via dello Spizzone, parte di viale Regina Margherita, parte di Rio Bersò, parte di via Paterno, via Gaicomo Matteotti, via Garibaldi, via Giovanni Giminiani, via Monte Marino, parte di via Colle Fiore, via Pio Salvati, via Pucinisco, via San Magno Vecchia e Nuova, via Santa Chiara Centro Storico, via Tufo Ranzani, strada via Vittorio Emanuele. Ad Arnara: via Colle Leo, via Colle Mola, via Costa Cannucce, via Farna Fusola, via Selva Ilia, via Selvadonna, via Sterparo Pacione, Frazione Risari. Nel Comune di Ceccano: tutte le prese dirette sull'adduzione da Peschieta a Pofi, via Acquasanta, via Aia del Tufo, via Anime Sante, via Armando Diaz, piazza Berardi, via Cantinella, via Casamarciano, via Casette (fino a centro Meccanografico), via Cirello, via colle San Paolo, località Colle Lami, via Del Sasso, via dell'Olmo, via Della Libertà, via due Cone, via Fabrateria Vetus, via Fontana dei Piatti, via Gaeta, via Marano, via Matteotti, via molino San Rocco, via passo del Cardinale, via per Frosinone, via Peschieta, via Pezze d'Ischia I traversa, Villaggio Unrra, via Vigne Vecchie.

A Ceprano: via Campolungo, via Cese, via Colle Frattuccio, via Colle Musillo, via Colle Pozzillo, via Colle Sepe, via Sterparo, via Colle Zampogna, via Elci, via Fontanelle, via Molare, via Moricino, via Ponte Rotto, via Ripi, via Sfratti.

Comune di Ferentino: intero territorio comunale eccetto via A. Bartoli, zona Aielle Pastolica, via Antica Curia, via Antiche Terme, via Borgo Belvedere, via Cavour, via del Ierone, piazza Matteotti, piazza Naevio, vicolo Odeo, zona Pareti Cornella, via Pio IX, via Ponziana, via Porta Maggiore, via Porta Sanguinaria, via Sabina, zona San Rocco Montecchie e San Rocco Terravalle, vicolo Sistitilio, zona Stella Vado Rosso, zona Torre Noverana, via Valeria, piazza Valeria Procula, via Venti Settembre.

Comune di Frosinone: via Albinoni, viale Austria, via Caravaggio, via Casale, via Casale Ricci, via Cavalier d'Arpino, via Cinque Vie, via Colle Timio, via Colle del Vescovo, via Dei Salci, parte di via Vetiche, via Don Minzoni, viale Europa, via Faito, via Filippo Balbi, via Fontana Unica, via Fornaci, via Francesca Da Rimini, corso Francia, via Gazzelloni, via Giovanni Augusta, via Gorgoni, viale Grecia, tutta la zona Stazione incluse via Puccini, corso Lazio, via Le Rase, via Le Noci, via Madonna delle Rose, via Maria De Mattias, via Marittima, via Mascagni, via Metabo, via Mola D'Atri, via Monteverdi, via Normandia, via Pergolesi, via Pier Luigi da Palestrina, via Portagallo, via Refice, via Respighi, via Sacra Famiglia, via Sambuco, via Selva Casarino, via Selvotta, via Sodine, viale Spagna, via Tumoli, via Vado del Tufo, via Valle Fioretta, via Vetiche Alta, tutta via dei Monti Lepini.

Comune di Morolo: zona Cerquotti, vie Del Tagliato, via Dell'Osteria, parte della Provinciale accesso a Morolo, via Della Croce, via Delle Icone, via Delle Noci, via Farneto, contrada Madonna del Piano, via Morolense.

Comune di Patrica: via Celleta, via Fontana dei Conti, via Quattro Strade, zona Tomacella.

Comune di Pofi: via Caragno, via Carbura, via Casilina Sud via Fontana, via Castagneto, via Castagnola, via Codete, via Colle della Grotta, via Colle Papacchio, via Colle Tignoso, via Colle la Guardia, via dell'Arciprete, via Ferrara, via Forestella, via Lignite, via Padre Silvestro De Nardis, via Pantane, via Pastene, via Perilli, via Rivo, via SP 14, via SP15, via Sterparo Pacione, via Varane.

Comune di Sgurgola: via Calanzio, via Castello, via Cerreto, contrada Rio Vivo, corso della Repubblica, via Fontana Caviglia, via Fonte del Cerro, via Giuseppe Garibaldi, via la Torre, via Pietro Rea, via Piagge, via Roma, Sp145, Sp 168, via Torretta, via Villa Magna.

Comune di Supino: via Calvone, via Case Nuove, via Colle Rosa, via Farneto, via La Mola, via La Querci, via Morolense, via Ortelle, via Piagge, via Privito, via Sant'Anna, via Selvotta.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto a partire dalle 22 del 20 marzo per il Comune di Anagni, da mezzanotte del 20 marzo per i Comuni di Alatri e Ferentino. E dalle 04 del 21 marzo per i Comuni di Arnara, Ceccano, Ceprano, Frosinone, Morolo, Patrica, Pofi, Sgurgola, Supino, salvo imprevisti.