Nel 2023 l'Isee medio in provincia di Frosinone è di 14.473 euro. Un dato che pone la Ciociaria al livello delle regioni del Sud, dove la migliore, l'Abruzzo, ha una media di poco superiore (14.903). Ma anche il Lazio (14.959), ultima tra le regioni dell'Italia centrale, raggiunge un livello superiore.

Il dato, tratto dal rapporto dell'Insp su Dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) e valore Isee, racconta di una provincia ciociara che, negli anni, ha visto crescere le dichiarazioni sostitutive, 44.408 nel 2016, 64.026 nel 2019, 85.340 nel 2022 e 91.340 nel 2023. Il valore dell'Isee, invece, si è attestato sugli 11.000 euro tra il 2016 e il 2018 con una discesa a 10.983 nel 2019. Quota 11.000 è stata superata per la prima volta nel 2022 con 13.213 euro, poi cresciuti fino agli attuali 14.473.

Nello studio si legge che «negli anni sempre più prestazioni sono state parametrizzate al valore Isee del nucleo familiare: dal 2016 al 2023 si è registrato infatti un incremento delle Dsu presentate pari all'84%, passando da 5,9 milioni nel 2016 a 10,8 nel 2023». Nel triennio 2020-2022 sono cresciute le richieste di Isee corrente, «segnale evidente della crisi economica legata alla pandemia, nell'anno 2023 si registra un'inversione del trend di crescita».

Sulle modalità di presentazione, l'Inps ricorda che «dall'anno 2020 si può presentare la Dsu anche in modalità precompilata: la dichiarazione contiene alcuni dati precompilati forniti dall'Agenzia delle entrate e dall'Inps così da velocizzare il processo di attestazione del valore Isee. La percentuale di Dsu presentate in modalità precompilata sul totale delle pervenute è stata nell'anno 2020 pari al 9%, nel 2021 è salita al 10% fino a raggiungere il 13% nell'anno 2022 e attestarsi al 14% nel 2023».

L'Isee, come altre statistiche economiche, fotografa la realtà di un'Italia spaccata in due, «con valori più bassi nelle regioni del Sud e delle Isole rispetto al resto dell'Italia - scrive l'Inps - Nell'anno 2023 si registrano i valori più alti dell'intera serie storica: a livello nazionale il valore dell'Isee supera i 15.000 euro, si avvicina ai 18.000 euro nel Nord, sfiora i 17.000 euro nel Centro e i 13.000 euro per le regioni del Sud e delle Isole».

E dunque: «il Trentino Alto Adige raggiunge il valore Isee più alto a livello nazionale (21.259 euro) mentre la Liguria con 16.053 euro presenta il valore più basso tra le regioni del Nord. Seguono le regioni del Centro con la Toscana che raggiunge i 18.432 euro detenendo il primato del valore più alto tra le regioni del Centro e il Lazio con 14.959 euro ultimo in classifica. Infine, le regioni del Sud presentano i valori Isee più bassi: l'Abruzzo con 14.903 euro è la regione meridionale con i valori più alti, mentre la Calabria con 10.490 euro presenta il valore più basso a livello nazionale».