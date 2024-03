La pista ciclabile che c'è ma non funziona protagonista nell'ultima seduta del consiglio comunale di giovedì scorso.

«Nell'interesse di tutta la città, mi auguro che quanto programmato dall'attuale maggioranza vada a buon fine», ha detto il consigliere d'opposizione Valter Tersigni che ha votato contro l'approvazione del programma delle opere pubbliche per il prossimo triennio presentato dall'amministrazione del sindaco Luca Di Stefano.

Per il primo cittadino gli interventi previsti disegneranno un nuovo volto e una migliore vivibilità per la città, più servizi e opere strategiche. Un programma che però non convince Tersigni. Come pure il bilancio approvato a maggioranza. «Non sono mai stato contattato dall'attuale maggioranza per poter dare un minimo contributo sul bilancio, ma non avendo avuto modo di poter partecipare alla formulazione di questi atti voterò contro anche perché è un atto squisitamente politico», ha spiegato il consigliere annunciando il suo voto contrario.

Quindi Tersigni ha incalzato il sindaco sulla vicenda della pista ciclabile: «Tutti sappiamo il modo in cui è stata realizzata e che i lavori sono stati liquidati all'impresa. Esistono due pannelli solari su ogni pensilina di viale Regina Elena, però non è stato fatto mai nessun allaccio né all'Enel né al Gse. Chiedo che, visto che abbiamo avuto i contributi per realizzare questo fotovoltaico, quantomeno il Comune si attivi affinché vengano messe in funzione per dare un contributo alla città, anche se non ho mai condiviso quella pista ciclabile perché, così com'è stata realizzata, secondo me non verrà utilizzata da nessuno. Benissimo le nuove opere - ha concluso Tersigni - ma serve attenzione anche a quelle realizzate o avviate dalla precedente amministrazione, che invito a portare a termine».

«Non mi esprimo in merito alla programmazione della passata amministrazione - ha risposto Di Stefano - ma credo che ogni sindaco cerchi sempre di fare il meglio per la propria città e che, nel segno della continuità amministrativa, debba portare avanti alcuni progetti e noi lo stiamo facendo».