L'onda di Fare Verde Fiuggi è tornata a lambire le sponde del lago di Canterno, nel tratto che appartiene al comune di Ferentino. In occasione della giornata ecologica svoltasi ieri mattina, promossa con il patrocinio dell'amministrazione Fiorletta, i volontari hanno raccolto diversi chili di rifiuti trovarsi sparsi nell'area di sosta nei pressi del ristorante "Le terrazze sul lago" (attività del tutto estranea al fenomeno dell'abbandono dell'immondizia).

La colpa, infatti, è da ricercarsi nell'inciviltà e nella mancanza di ogni senso di rispetto dell'ambiente da parte di chi tratta questo angolo della natura come se fosse una discarica.

Gli esponenti di Fare Verde Fiuggi hanno trovato bottiglie in vetro, una quantità infinita di lattine in alluminio, buste di plastica, cartoni, il tutto prontamente portato via per essere smaltito nel modo corretto.

Purtroppo, non è la prima volta che viene documentato questo deprecabile fenomeno, una vera e propria "piaga" per l'ambiente che ci circonda.