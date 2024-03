Ha minacciato di far saltare in aria la casa con la bombola del gas, ha messo tutto a soqquadro e ha picchiato il padre. Arrestato un trentenne.

I fatti contestati risalgono alla tarda mattinata di ieri in un'abitazione a Giuliano di Roma. Il genitore del giovane ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici in ospedale per le cure delle lesioni riportate.

Il figlio, accusato dell'aggressione, è stato fermato dai carabinieri in attesa della convalida dell'arresto. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce. Per la sua difesa si è rivolto all'avvocato Danilo Dipani.

La ricostruzione

Secondo quanto si è appreso, ieri, poco prima di mezzogiorno, il giovane avrebbe creato il panico nell'abitazione di famiglia. Alla base del furibondo diverbio, sembrerebbe ci siano dei dissapori sorti con un altro familiare per questioni inerenti proprio l'abitazione. Ci sarebbero stati litigi anche il giorno precede.

Abitazione che il trentenne avrebbe minacciato di far esplodere. Durante la lite con il padre avrebbe detto di essere pronto ad aprire la bombola del gas e per far saltare tutto in aria. Si sarebbe poi scagliato contro il genitore aggredendolo a botte. Il padre, infatti, è rimasto ferito, soprattutto al volto, e pertanto sono state necessarie per lui le cure in una struttura ospedaliera dove è stato trasportato con un'ambulanza giunta poco dopo sul posto. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

I militari hanno trovato le stanze a soqquadro e al piano di sopra la bombola del gas. Il trentenne è finito così sotto accusa per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce. È stato arrestato dai carabinieri subito intervenuti dopo la segnalazione. La convalida dell'arresto potrebbe tenersi nella giornata di oggi.