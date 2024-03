Nella giornata di ieri, si è verificato un piccolo incendio all'interno di un reparto dell'azienda Chemi a Patrica, che è stato repentinamente sedato dalla squadra di emergenza interna presente al momento dell'accaduto.

«Ho avuto modo di confrontarmi con il personale Dirigente dell'Azienda Chemi e mi hanno riferito che non ci sono stati feriti e né danni alla struttura.

I Vigili del Fuoco intervenuti in stabilimento hanno accertato il corretto e tempestivo funzionamento del sistema automatico di spegnimento incendi di cui il reparto è dotato - ha dichiarato il sindaco Lucio Fiordalisio - grazie al quale è stato possibile limitare sensibilmente l'area interessata dall'evento.

In questo momento, l'azienda ha avviato un'indagine approfondita di tutte le possibili cause che potrebbero aver causato l'incendio. ‎

Tengo a sottolineare che l' Amministrazione è rimasta informata durante le operazioni di spegnimento al fine di attivare, nell'eventualità, il Piano di Protezione Civile.

La situazione tuttavia è stata sempre sotto controllo senza alcun rischio per i dipendenti e per la popolazione».