Ritrovato il corpo senza vita del quarto uomo di origine albanese che era a bordo dell'auto finita fuori strada sabato sera. Si tratta di un trentatreenne. Era nel fiume poco distante dal luogo dove si è schiantata la macchina, in via Casilina a Segni, che poi ha preso fuoco. A denunciare la scomparsa dell'uomo è stata la moglie. Questa mattina un elicottero dei vigili del fuoco ha avvistato un corpo nel fiume. Subito è stato lanciato l'allarme. Nello schianto sono morti altri due connazionali. Ancora gravissime le condizioni del ferito.

Dalle prime notizie trapelate, la Bmw è risultata rubata. All'interno del baule i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato degli arnesi da scasso. Le salme sono state portate nella camera mortuaria del policlinico romano dove, grazie anche alle impronte digitali, sono state identificate. Si tratta di A. K. di 38 anni e B. M. di 24. Il ferito è E. N. di 29 anni. Tutti e tre giovani avrebbero precedenti per reati contro il patrimonio. Elementi che inducono a ritenere che l'altra sera stessero per mettere a segno qualche colpo. Saranno i militari della compagnia di Colleferro, coordinati dal capitano Vittorio De Lisa, a far luce su quanto accaduto.