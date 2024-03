Umiliazioni, minacce, e ricatti anche a sfondo sessuale. Quando la relazione finisce e subentra la vendetta porno (il cosiddetto revenge porn, introdotto come reato nell'ordinamento italiano dal Codice rosso), la situazione è già estremamente delicata se gli attori coinvolti sono adulti. Figuriamoci quando i protagonisti risultano essere dei minori. Trappole sessuali in cui sempre più minorenni cadono, spinte dalle insistenze dei fidanzati. Dei "pegni d'amore", come spesso vengono definiti - e come spiegato anche dal Corecom Lazio in un lungo lavoro di ricerca - che diventano una vera arma. È stata una ragazzina del Cassinate a trovare il coraggio di denunciare, permettendo così agli inquirenti di intervenire e di fermare la terribile vendetta attuata dal suo ex ragazzo, ora maggiorenne. Ritenuto responsabile per una parte dei reati dal tribunale dei minori e per l'ultima parte anche dal tribunale di Cassino, che lo ha condannato.

La vicenda

Una vera e propria trappola quella in cui la vittima, rappresentata dall'avvocato Emiliano Mignanelli, era finita in poco tempo e senza neppure capire come. La giovanissima aveva conosciuto il ragazzo su Facebook, come spesso accade. Dalla tastiera alla storia d'amore tra i due studenti il passo è stato breve. Storia terminata, però, a distanza di alcuni mesi per scelta della ragazza: è questo il punto di non ritorno, come emerso durante il processo. Il ragazzo non avrebbe affatto accettato di perderla: avrebbe prima minacciato gesti folli e palesato un malessere impossibile da sostenere. Poi sarebbero arrivate le minacce: quelle di morte nei confronti dei familiari della ragazza e quelle di annientarla inviando a tutti le sue foto hot. La ragazza in prima battuta non ci aveva creduto, poi però sarebbe stata turbata dalla sua insistenza. E avrebbe cercato di rassicurarlo avvicinandosi ancora a lui. Ma nulla. Lui avrebbe alzato il tiro, chiedendo di farsi inviare video erotici dietro la minaccia di diffondere ovunque gli scatti hot in suo possesso, così da tenerla legata a sé, in un modo o nell'altro. Una situazione insostenibile. E la rottura sarebbe divenuta improcrastinabile. Così, dopo qualche mese, il giovane sarebbe passato alla fase "operativa": avrebbe mandato i video - che la ragazza definirà in aula come estorti perché ottenuti sempre dietro minaccia - a un amico in comune, poi come accertato dagli inquirenti avrebbe creato falsi profili social con cui diffondere il contenuto pedopornografico. Profili su cui, oltre alle foto integrali e ai video senza veli, aveva reso noto il reale numero di telefono della minore, bersagliata da richieste di ogni tipo. Dopo la denuncia, passaggio affatto facile, la ragazza sostenuta dalla famiglia ha cambiato scuola e zona e assistita dall'avvocato Mignanelli ha ingaggiato una battaglia legale intensa. Il giovane è finito sotto indagine, chiamato a rispondere di abusi sessuali e sostituzione di persona, avendo utilizzato anche account di alcuni familiari (inconsapevoli) per compiere la sua vendetta. Un lungo lavoro, quello condotto dagli inquirenti con il supporto del Ris che ha provveduto pure ad analizzare cellulari, pc e supporti del giovane o nella sua disponibilità. Per una prima parte dei reati contestati, il ragazzo è stato ritenuto responsabile dal tribunale dei minori e - con la sospensione del processo - è stata disposta una messa alla prova di un anno e mezzo, la partecipazione a un percorso psicologico oltre che ad attività socialmente utili. Poi, però, di recente anche per l'ultimo episodio contestato (commesso già quando aveva compiuto la maggiore età) è arrivata la decisione del tribunale di Cassino che lo ha condannato a 9 mesi, pena sospesa, e ad una multa.