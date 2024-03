La prevenzione odontoiatrica e l'educazione alla salute orale fin da bambini sono fondamentali per mantenere un sorriso sano per tutta la vita. Con questo presupposto l'ambulatorio odontoiatrico di Ini Città Bianca di Veroli ha organizzato nei giorni scorsi un open day di odontoiatria pediatrica. Tanti i piccoli pazienti, accompagnati dalle famiglie, che si sono sottoposti alle visite gratuite, sia di odontoiatria generale sia specialistiche di ortodonzia, per la valutazione, in particolare, dell'utilizzo degli allineatori invisibili.

L'open day ha rappresentato, inoltre, anche un'occasione per far prendere confidenza ai più piccoli con la figura, spesso temuta, del dentista, e un momento di informazione e formazione per bambini e genitori, ai quali è stato dato un vademecum sulla corretta gestione della salute orale. Si tratta di un opuscolo informativo che spiega come mantenere una bocca sana nelle diverse fasi della dentizione, da 0 a 20 mesi, quindi già dalla situazione gengivale, al primo dentino, alla caduta dei denti da latte fino ai denti fissi.

«La mission che stiamo portando avanti in Città Bianca ormai da diversi anni – ha spiegato la dottoressa Angela Pontieri – è quella di promuovere sul territorio l'importanza della prevenzione. E in occasione di questi eventi – ha aggiunto – stiamo rilevando sempre un entusiasmo e un'accoglienza crescenti da parte dell'utenza, indicatori dell'efficacia del messaggio che stiamo trasmettendo. L'elemento che più ci ha positivamente colpito è stata la presenza di genitori che hanno richiesto la visita anche ai figli di età giovanissima, di 2 - 3 anni. Iniziare un percorso di prevenzione in età così precoce – ha aggiunto la dottoressa – consente di ottimizzare il risultato per gli adulti di domani».

Il dottor Michele Basilicata, responsabile scientifico per l'odontoiatria del Gruppo Ini ha, poi, dichiarato: «La governance di Città Bianca è già in contatto con il Comune di Veroli e i Comuni ernici limitrofi per pianificare nei prossimi mesi campagne nelle scuole e sul territorio al fine di promuovere la salute orale dei più piccoli».