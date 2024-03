Torna in primo piano l'allarme sicurezza in via Casavetere con un nuovo appello da parte dei residenti della zona che denunciano il costante pericolo con cui sono costretti a convivere. Sotto accusa le auto che sfrecciano a grande velocità in un tratto stretto e densamente abitato. Per questo motivo chiedono che vengano posizionati dei limitatori di velocità oppure dei dossi per contrastare il rischio di incidenti.

«Ci siamo appellati più volte alle autorità competenti ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta - spiega un residente della zona con un tono piuttosto desolato - La situazione della nostra strada è da prendere seriamente in considerazione. Qui le auto, specialmente nelle ore notturne, sfrecciano a grande velocità; non solo mettono paura con il rombo del motore che squarcia il silenzio della notte, ma spesso la mattina troviamo sulla strada animali morti, investiti dalle vetture in transito. In alcuni tratti la strada è molto stretta, le auto sono parcheggiate a ridosso del ciglio e di conseguenza il rischio aumenta. Ecco il perché della nostra richiesta di dossi artificiali oppure di limitatori di velocità».

Una richiesta che si ripete da tempo, finora inascoltata. Ma i residenti di via Casavetere non demordono: «Noi continuiamo ad appellarci agli uffici preposti con la speranza di essere presi in considerazione. Il problema è serio, va studiato e va trovata una soluzione. Chiediamo uno studio dettagliato di tutte le possibilità in campo. Sappiamo che la nostra amministrazione comunale ha interesse a risolvere i problemi dei cittadini - conclude il residente della zona - per questo rimaniamo ottimisti e speriamo in un tempestivo intervento risolutore».