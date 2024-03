Incidente tra due auto sull'autostrada A1 Milano-Napoli: cinque i feriti tra cui due bambini. Questa mattina, poco dopo le 8, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, a causa dello scontro, avvenuto all'altezza del chilometro 630, in un'area di cantiere a doppio senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze e un'automedica, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i soccorsi meccanici, oltre al personale della direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Atterrate anche due eliambulanze.

Il tratto tra Frosinone e Ceprano verso Napoli e quello tra Cassino e Frosinone verso Roma sono stati riaperti al tratto. Entrambi erano stati temporaneamente chiusi a causa dell'incidente. Sul luogo dell'evento si registrano 2 chilometri di coda in diminuzione verso Napoli, mentre verso Roma, si circola ancora su una sola corsia e si registrano due chilometri di coda in diminuzione verso Roma. Inoltre, si registrano 8 chilometri di coda in diminuzione verso Roma all'altezza dell'ex uscita obbligatoria a Cassino.