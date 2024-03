Due vittime e un ferito grave. È il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 22.30, sulla via Casilina, in territorio di Segni, dove una Bmw coupé di colore nero che viaggiava in direzione di Colleferro con a bordo tre giovani di nazionalità albanese, tutti domiciliati a Roma, è uscita di strada forse a causa dell'alta velocità, si è ribaltata e ha preso fuoco.

Sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 insieme ai vigili del fuoco di Colleferro e Palestrina e ai Carabinieri delle stazioni di Segni e Gavignano e del nucleo radiomobile della compagnia colleferrina. Dopo che i pompieri hanno domato l'incendio, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare la morte dei due albanesi mentre il terzo, sbalzato fuori dalla vettura, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Colleferro e da qui, viste le condizioni di estrema gravità, al policlinico Tor Vergata dove resta in prognosi riservata.

Dalle prime notizie trapelate, la Bmw risulterebbe rubata. All'interno del cofano i carabinieri avrebbero rinvenuto e sequestrato degli arnesi da scasso. I tre giovani avrebbero precedenti per reati contro il patrimonio.