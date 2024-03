Abbandono selvaggio dei rifiuti, il fenomeno purtroppo non accenna a diminuire. Gli incivili continuano a depositare l'immondizia soprattutto lungo le strade periferiche.

In via Ripi, a distanza di poche ore dall'ultimo prelievo straordinario effettuato dalla società che gestisce il servizio di raccolta, sono state rinvenute lungo la strada buste contenenti plastica e vetro, vicino a vecchi copertoni.

Spesso i rifiuti vengono nascosti tra la vegetazione, quindi non sempre sono visibili dalla strada. In altri casi, vengono abbandonati proprio lungo il margine della carreggiata, probabilmente lanciati dalle auto in transito e pertanto, oltre a causare inquinamento, compromettono il decoro dei luoghi. Non sempre è possibile risalire all'identità degli autori di tali gesti incivili, ma talvolta accade che vengano identificati dai controlli e allora scattano le sanzioni.

Ovviamente, sorvegliare l'intero territorio con le telecamere è impossibile, per cui il fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti non si arresta, il decoro viene compromesso e l'ambiente minacciato costantemente dai materiali inquinanti.

L'Amministrazione comunale sta mettendo in campo ogni azione e sforzo utile per evitare che episodi del genere si ripetano, in quanto la tutela del verde e dell'ambiente deve essere una priorità. Da qui, l'obiettivo di perseguire chi si rende colpevole di azioni che potrebbero configurare anche un reato.

Ovviamente le sanzioni non bastano per migliorare il territorio. Infatti, bisognerebbe rendere tutti responsabili, mentre i cittadini onesti devono collaborare e segnalare i comportamenti scorretti. L'attività di controllo è fondamentale, ma tutti hanno il dovere di compiere un piccolo sforzo e impegnarsi per mantenere il decoro e riscoprire così il senso di appartenenza a una comunità. Intanto, prosegue l'azione di controllo coordinata dai vigili urbani che stanno elevando multe e risalendo ai responsabili dell'abbandono di rifiuti, anche con l'ausilio delle videocamere.