Adesso è ufficiale: Cassino ha la sua isola pedonale. Il sindaco Enzo Salera ha inaugurato il nuovo corso con la cerimonia del taglio del nastro insieme al resto dell'amministrazione e a migliaia di persone accorse per le celebrazioni in onore del trentesimo anniversario del corteo storico "Terra Sancti Benedicti".

"Per noi questo è un grande traguardo", ha detto Salera. "Questi giorni sono ricchi di emozione. Quest'opera per me è per chi mi ha accompagnato in questo significa davvero tanto".

Per l'occasione sono giunti in città gli sbandieratori di Sessa Aurunca, che in questi minuti statti allietando il centro con il loro suggestivo spettacolo.