Stabilito il calendario per l'anno scolastico 2024-2025. La data di inizio è fissata al 16 settembre, con le lezioni che termineranno sabato 7 giugno 2025.

Nel rispetto dell'autonomia scolastica, tutti gli istituti di ogni ordine e grado potranno comunque anticipare la data di inizio delle lezioni per le esigenze specifiche derivanti dal piano dell'offerta formativa, mentre resta fissa quella conclusiva.

Le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, d'intesa con gli enti locali erogatori dei servizi scolastici ed adottando soluzioni organizzative che garantiscano contemporaneamente il miglior servizio e il rispetto delle esigenze espresse dalle famiglie, hanno infatti facoltà di procedere ad adattamenti del calendario regionale, purché siano garantiti l' apertura non oltre il 16 settembre 2024 e la chiusura il 7 giugno 2025 e il numero minimo di 206 giorni di lezione (per gli istituti scolastici che hanno l'orario articolato su 6 giorni alla settimana). Per gli istituti che hanno l'orario articolato su 5 giorni alla settimana, invece, il numero minimo è di 171 giorni di lezione.

Oltre alle domeniche, nell'anno scolastico 2024-2025 sono considerati festivi il 1° novembre, l'8, il 25 dicembre (Natale) e il 26 dicembre (Santo Stefano), il 1° gennaio 2025 (Capodanno), il 6 gennaio (Epifania), il 20 aprile (Pasqua), il 21 aprile (Lunedì dell'Angelo), il 25 aprile (Festa della Liberazione), il 1° maggio (Festa del Lavoro), il 2 giugno (Festa della Repubblica) e, se ricadente in un giorno di lezione, la festa del patrono. Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, mentre quelle pasquali dal 17 al 22 aprile 2025.

Le scuole dell'infanzia possono, in base al piano dell'offerta formativa, anticipare la data

di apertura, mentre la chiusura è fissata a lunedì 30 giugno 2025.