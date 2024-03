Sono in corso, nell'ambito della giurisdizione della compagnia carabinieri di Pontecorvo, controlli da parte dei militari congiuntamente al Nas di Latina, comparto di specialità dell'arma dei carabinieri, al fine di rafforzare la sicurezza alimentare in favore dei cittadini.

Le verifiche sono state eseguite nei vari esercizi commerciali di Pontecorvo e San Giovanni Incarico, nel corso delle quali sono emerse irregolarità sanzionate in via amministrativa. In particolare è stato accertato che un esercizio commerciale custodiva i prodotti alimentari in modo non corretto dal punto di vita igienico sanitario, esponendoli agli agenti atmosferici. Per gli alimenti mal conservati è scattato il sequestro con conseguente sanzione amministrativa di 3.000 euro ai danni del titolare.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto l'intero territorio provinciale per verificare la genuinità dei prodotti e la tracciabilità della filiera alimentare, allo scopo di rendere sempre più sicuro il comparto dei prodotti destinati al consumo umano.