Una perizia balistica per ricostruire la sparatoria di via Aldo Moro di sabato scorso. Le indagini che la procura di Frosinone porta avanti sull'omicidio dell'albanese Kasem Kasmi, 27 anni, e del triplice ferimento del fratello di questi e di un'altra coppia di fratelli, tutti cugini tra loro, oltre che sui risultati dell'autopsia e dell'analisi dei cellulari sequestrati, puntano a chiarire la dinamica della sparatoria. Di certo, un grosso aiuto agli investigatori della squadra mobile, diretti dal vice questore Flavio Genovesi, potrà arrivare anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale e del Comune.

Queste ultime, poi, sono state al centro di un caso mediatico senza precedenti. Il video, infatti, pur essendo stato acquisito dalla procura, è uscito dal Ced, il centro elaborazione dati del Comune che custodisce i file della videosorveglianza, e pubblicato sul Corriere della Sera, salvo poi essere rimosso. Il che ha determinato la presentazione di un esposto in questura del sindaco Riccardo Mastrangeli, l'apertura di un'indagine per violazione della privacy ma anche del segreto istruttorio. Accertamenti saranno avviati poi dal Garante delle privacy. Intanto, dal gruppo di Forza Italia sono state chieste un'indagine interna e l'acquisizione delle immagini per verificare se personale «non legittimato sa sia introdotto negli ambienti del Ced».

L'indagine contro Mikea Zaka, il ventisettenne arrestato la sera stessa dell'omicidio e del triplice tentato omicidio, cerca di ricostruire il movente del fatto, ancora non del tutto chiarito. L'arrestato, infatti, ha sostenuto nel corso dell'interrogatorio, reso la notte stessa, con l'assistenza dell'avvocato Marco Maietta, di aver sparato per paura di un'aggressione e che dietro ci sarebbero contrasti, tra i due gruppi, per una donna contesa. Per dipanare la matassa, dunque, la procura ha affidato una consulenza balistica a un tecnico della polizia scientifica che dovrà ricostruire la sequenza degli spari. Un modo per valutare le reali intenzioni dello sparatore. L'uomo ha dichiarato di aver sparato sei colpi con una pistola 7x65 di cui poi si sarebbe disfatto lanciandola nel Cosa e che non è stata ancora trovata nonostante le ricerche condotte con l'ausilio dei vigili del fuoco nell'alveo del fiume e nella scarpata sottostante il ponte di via Verdi.

Dal video, però, si sentono sparare sette colpi, di cui l'ultimo a una certa distanza dal penultimo. Sarà poi l'autopsia del dottor Fabio Di Giorgio ad aggiungere un altro tassello alle indagini, stabilendo quanti colpi sono stati esplosi contro Kasmi e con quali effetti letali. Un altro passaggio dal quale gli investigatori della squadra mobile sperano di trarre utili informazioni è l'analisi del contenuto dei tre cellulari sequestrati al gruppo dei colpiti. Si cercherà di capire se tra i gruppi rivali ci siano stati contatti precedenti. Se si erano dati appuntamento nel bar. O se qualcuno li abbia avvisati della presenza di Zaka e degli altri quattro che erano con lui al tavolino nel dehor dello Shake.

Questi cinque, da quanto emerso, erano lì da una decina di minuti e sarebbero andati via da lì a poco. Da appurare anche se l'auto, una Lancia Ypsilon presa a noleggio, con le due coppie di fratelli a bordo fosse già passata in via Moro qualche minuto prima. Come anche il motivo per cui i quattro, che nel bar entrano in fila indiana, l'abbiano lasciata parcheggiata a bordo strada con il motore acceso. Qual era il loro intento? Oltre che sulla Ypsilon accertamenti saranno condotti sull'auto di Zaka, anch'essa presa a noleggio, ritrovata dalla polizia parcheggiata vicino al bar. Tutti, poi, sarebbero scappati via a piedi.

Quanto a Zaka il gip Ida Logoluso che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere ha evidenziato, tra le altre cose, il pericolo di fuga all'estero.

Intanto, due dei tre feriti hanno potuto lasciare gli ospedali nei quali erano ricoverati, compreso il fratello della vittima. Resta un solo ricoverato, a Frosinone, ancora in prognosi riservata. Ieri, in Albania, i funerali di Kasmi che avrebbe compiuto 27 anni il prossimo il prossimo 3 aprile.