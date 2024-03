La Sora che verrà. Nel corso del consiglio comunale di giovedì scorso, il sindaco Luca Di Stefano ha relazionato sui cantieri che a breve verranno aperti in città. «Il programma triennale delle opere sul quale stiamo lavorando ha l'ambizione di dare un nuovo volto alla città. Con le sole risorse dell'ente non sarebbe possibile intervenire sulle tante necessità segnalate dai cittadini - ha detto - Fin dal nostro insediamento ci siamo prodigati per dare continuità ai bin essere, assicurandoci che le linee di finanziamento fossero attive e che si rispettassero i tempi di realizzazione».

Quindi un passaggio sui nuovi investimenti: «Numerosi gli interventi attivati per il prossimo triennio con finanziamenti regionali e statali, per un totale di circa 73 milioni di euro. Questo documento è in divenire e di anno in anno si modifica, evolve, in base alle fonti di finanziamento. È un elenco reale, grazie al grande lavoro dei consiglieri comunali, degli assessori e degli uffici, e rappresenta un quadro riassuntivo di come vogliamo incidere sulla spesa pubblica, sul dissesto idrogeologico, come vogliamo agire sui servizi e sul tessuto urbano».

Molte le opere in programma: «Nel 2024 è previsto l'avvio dei lavori per la scuola modello e per la rigenerazione urbana di San Domenico. Interverremo sull'edilizia scolastica, sull'illuminazione pubblica, sulle piazze Indipendenza e Palestro. La prossima settimana partiranno i lavori per "Pontrix park city" a Pontrinio. Poi maggiore digitalizzazione per il Comune, e i progetti finanziati dal Pnrr come l'asilo nido a Carnello e le mini isole ecologiche».

In apertura dell'assise il consigliere Federico Altobelli ha presentato una mozione, condivisa dai colleghi di minoranza assenti alla seduta Lino Caschera e Salvatore Meglio, e da Valter Tersigni, presente in aula, per contestare la "procedura non regolare" in relazione ai punti in discussione che non sono passati prima per le relative commissioni consiliari, chiedendo che venissero ritirati. La maggioranza ha respinto la mozione approvando tutti i punti all'ordine del giorno.