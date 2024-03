Ora di angoscia, piene di paura per quel silenzio che non faceva presagire nulla di buono. Serena era sempre puntuale, precisa, come ricordato ieri dallo zio Antonio Mollicone in aula nel processo d'appello del delitto Mollicone. Ecco perché quando Guglielmo gli parlò della scomparsa di Serena «si trasformò subito in inquietudine e in angoscia. Serena non si comportava mai così, quando faceva tardi, avvisava sempre. Questo silenzio il papà lo lesse come qualcosa di molto negativo».

«Ero tornato a casa intorno alle 21.40. Mia moglie mi disse che aveva chiamato Armida, mia sorella, dicendo che aveva sentito Guglielmo e che Serena non era tornata a casa - prosegue - e non aveva chiamato. Alle 21.48 chiamai allora mio fratello al cellulare». Sono queste le prime ore in cui Serena è una ragazza "solo" scomparsa, che di lì a poco verrà cercata: nessuno può immaginare ancora il resto. Però Antonio Mollicone, nella ricostruzione di quelle ore piene di angoscia (e in parte di speranza) offre anche un altro dettaglio: «Guglielmo mi raccontò di aver visto Serena turbata. A scuola avevano fatto un dibattito sulla droga e lei disse: "come si fa se le istituzioni non ci aiutano"? Ad Arce erano morti 4, 5 ragazzi per droga e Serena soffriva».

Centrale, nell'udienza di ieri, è stata ancora una volta anche la figura di Santino Tuzi. Nella deposizione dell'ex appuntato dei carabinieri Emilio Cuomo torna cruciale la testimonianza relativa all'ingresso di Serena in caserma. «Tuzi non mi disse mai dell'ingresso di Serena in caserma, neppure durante le ricerche - puntualizza - Eravano insieme quando la centrale operativa avvisò di andare in caserma, dove alcune persone avevano bisogno di aiuto. Io ho saputo della scomparsa della ragazza quando siamo arrivati da Guglielmo. Era circa mezzanotte e mezza e poco dopo è rientrato in caserma con la macchina il maresciallo Mottola. Accanto a lui, la moglie.

Tuzi entrò in caserma con Mottola e Guglielmo - ha continuato Cuomo - Io sono rimasto finché non è uscito con una busta in mano: dentro c'era la denuncia di scomparsa e qualche foto di Serena da portare a Pontecorvo. Tuzi mi disse che la conosceva bene e che conosceva anche il padre, che era stato insegnante dei suoi figli».

Della testimonianza di Tuzi in procura, della "ritrattazione della ritrattazione" ha invece parlato uno dei militari che prese parte alle indagini, il luogotenente Marco Sperati, che afferma: «Il 28 aprile vengono invitati alla caserma di Arce Franco, Annamaria e Marco Mottola. Poi viene sentito Suprano e a tardissima sera Tuzi». Ricordiamo che i Mottola, Quatrale e Suprano sono stati tutti assolti con formula piena in primo grado. «Tuzi rilascia una dichiarazione eclatante che ci lascia perplessi: viene avvisata la scala gerarchica - continua Sperati - L'audizione di Tuzi ha inizio con il capitano Caprio che lo informava della presenza del Ris in caserma, con i militari impegnati in accertamenti in un alloggio e su una porta». «Il 9 Tuzi si presenta in procura in divisa. Ricordo che voleva parlare con la dottoressa Perna.

Quando Perna esce, ci dice che Tuzi non vuole confermare quanto riferito il 28 e vuole ritrattare. Quindi lascia il campo a me e Giovannini - afferma - Gli chiediamo perché volesse ritrattare e lui comincia ad avere un atteggiamento chiuso. Entra il procuratore di Cassino che prima gli rappresenta che questo silenzio ha portato a procedere verso una persona, poi va via. Così noi gli chiediamo se qualcuno lo stesse condizionando, ma con noi non voleva parlare. Interloquendo con la dottoressa, le dice che vuole confermare. La ritrattazione della ritrattazione».