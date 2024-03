L'assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli non ha accettato l'incarico da vicesindaco. A nominarla una settimana fa era stato il primo cittadino Enzo Perciballi dopo che aveva destituito dall'incarico Benvenuto Fabrizi. La lettera è stata protocollata questa mattina dall'assessore Verrelli negli uffici del palazzo comunale. Tra l'altro Verrelli, insieme a Benvenuto Fabrizi e alla consigliera Luana Zili, è tra i firmatari di un nuovo gruppo consiliare nato dopo gli ultimi avvenimenti che stanno tenendo banco sia dentro che fuori palazzo Simoncelli.

Che potesse esserci nell'aria una spaccatura in maggioranza si era già percepito dopo il comunicato diffuso dalla consigliera comunale Zili che ha riconsegnato nella mani del sindaco Perciballi due delle sei deleghe, nello specifico "cimitero" e "cerimoniale" perché, a suo dire «non ho avuto la facoltà di operare liberamente nell'ambito delle stesse per cui, di fatto, non le ho mai esercitate». Poi la miccia è esplosa nella riunione di maggioranza di con l'ormai ex vicesindaco Fabrizi che ha sbattuto la porta ed è andato via contestando la presenza della moglie del sindaco alla riunione di maggioranza.

In una successiva riunione di maggioranza, il colpo finale: l'annuncio del nuovo gruppo consiliare formato, appunto da Fabrizi, Verrelli e Zili. Quest'ultima nominata capogruppo. Nella loro nota, i tre amministratori hanno spiegato la loro scelta; «Dopo aver ragionato e discusso in maniera attenta e partecipe, al fine di rilanciare l'attività amministrativa di Boville Ernica, abbiamo deciso di dare vita al gruppo consiliare "Per Boville". Questo gruppo nasce dalla volontà di sentirsi parte integrante di un progetto tutto nuovo da mettere a disposizione del nostro paese.

L'obiettivo che ci prefissiamo è quello di garantire una maggiore condivisione e trasparenza delle scelte nella consapevolezza che, solo attraverso la collegialità, si possano raggiungere grandi e più prestigiosi traguardi. Troppo spesso, infatti, sono state prese delle decisioni senza la necessaria e fondamentale condivisione, dimenticando che il contributo delle idee di tutti porta a risultati migliori».