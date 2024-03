È iniziata ieri mattina la rimozione dei tanti contestati cordoli di via Puccini. La ditta incaricata sta procedendo a ripristinare la status quo ante e, successivamente, sarà realizzata una pista ciclabile a raso, come in altre zone della città.

La decisione (c'era stata già una delibera dell'esecutivo comunale a settembre 2023) è stata presa, sul finire del mese scorso, dalla giunta Mastrangeli che, nella seduta del 26 febbraio, su proposta del sindaco Riccardo Mastrangeli di concerto con l'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi, aveva licenziato una delibera con la quale era stato approvato il progetto di variante in corso d'opera, finalizzato alla rimozione dei tanto contestati cordoli di via Puccini, per una spesa totale di 32.342,53, euro, che viene coperta con le economie relative ai fondi comunali derivanti dall'appalto originario, che ammontavano a 43.798,42 euro su 102.196,31 euro.

«Le modifiche - è stato scritto nella narrativa della delibera - attengono principalmente alla ridefinizione della tipologia di pista ciclabile a seguito dell'istituzione del limite di velocità di 30 km/h su tutto il percorso progettato, con la trasformazione da pista "ciclopedonale a corsia dedicata", con elementi divisori tra carreggiata veicolare e pista ciclopedonale, a pista ad "unica corsia ciclabile monodirezionale", senza necessità di elementi di separazione tra carreggiata stradale e viabilità ciclabile».

Quindi una pista a raso.

«Occorre sottolineare - ha puntualizzato poi il dirigente Caringi - che l'attuale avanzamento dei lavori rileva l'avvenuta realizzazione degli elementi di separazione tra corsia carrabile e quella ciclopedonale sul tratto di via Puccini, separazione che non risulta coerente con la nuova soluzione progettuale, resasi necessaria per quanto sopra riportato. Pertanto, occorre prevedere lo smontaggio egli elementi di separazione già realizzati su tratto di via Puccini, il ripristino della stessa sede stradale ove necessario e lo smaltimento dei materiali di risulta, secondo quanto disposto dalle norme vigenti».

L'esecutivo comunale ha approvato il progetto di variante perché «non altera la natura complessiva del contratto; il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35 del Dlgs n. 50/2016; il valore della modifica pari al 6,90% è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto di appalto; i maggiori costi trovano copertura finanziaria all'interno di quadro tecnico economico originario mediante l'assorbimento di parte delle somme di economie di gara nella quota di compartecipazione del bilancio comunale alla realizzazione dell'investimento» e per altre ragioni. I lavori? Dovrebbero partire a breve assicurano dal Comune e a eseguirli sarà la ditta che sta lavorando alla ciclabile: la "Popolla Roberto & Popolla Marco snc". E i lavori della ciclabile quando finiranno? Il Comune è in attesa dell'autorizzazione alla proroga della scadenza, già prorogata e scaduta il 30 ottobre scorso.