«Prima di agosto 2024 individueremo due siti idonei per il conferimento dei rifiuti per le province di Latina e Frosinone. Se si è parlato di Roccasecca? È uno dei siti sul tappeto». Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ospite di un "Un giorno da pecora" su Rai Radio1. Nel corso del talk show condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Rocca ha spiegato altresì: «Il Lazio oggi ha una sola discarica a Viterbo, che è la pattumiera di tutta la Regione, a causa delle responsabilità della giunta Zingaretti e quindi del Pd. Roccasecca? Sì, vedo che vi siete informati, è uno dei luoghi sul tappeto, ma ci sono valutazioni in corso».

Parole che confermano due evidenze. La prima: l'individuazione di una discarica a servizio della provincia di Frosinone è una priorità della giunta Rocca. La seconda: l'ipotesi della riattivazione della discarica di Roccasecca rimane saldamente sul tavolo.

La situazione

In realtà Rocca ha ribadito alcuni concetti che aveva già espresso nelle ultime settimane. Dicendo: «Mi è stata chiesta una discarica nella provincia di Frosinone e io ho detto che entro luglio i siti saranno individuati. Con la mia Amministrazione è finita l'era del "no nel mio giardino"». E sull'ipotesi di riapertura della discarica di Roccasecca, aveva precedentemente argomentato: «Non c'è nulla di deciso ma una cosa deve essere chiara: ogni provincia deve trovare il suo sito per la gestione dei rifiuti. I sindaci mi dicano qual è il sito in tempi rapidi, mi diano indicazioni. Altrimenti deciderà la Regione Lazio in autonomia. In questo momento i rifiuti del Lazio vengono conferiti a Viterbo, l'unico impianto di smaltimento funzionante in regione. Non è giusto per i cittadini di Viterbo. Quindi, Roma, Latina, Rieti e Frosinone devono avere i loro siti, senza conferire altrove. Questa non è negoziabile».

Il lavoro della Provincia

La Provincia di Frosinone dovrà individuare una rosa di siti potenzialmente idonei per ospitare una discarica. L'Ufficio di scopo (coordinato dall'avvocato Giusy Migliorelli e diretto dall'ingegner Tommaso Michele Secondini) ha ormai accelerato. Il punto di partenza è stato rappresentato dallo studio del Politecnico di Torino, commissionato dalla precedente Amministrazione. A fine febbraio è stato redatto un verbale di individuazione delle modalità operative finalizzate alla valutazione delle osservazioni prodotte dai Comuni a seguito della fase istruttoria.

I Comuni che hanno presentato osservazioni sono quelli di Acuto, Alatri, Alvito, Anagni, Aquino, Atina, Ausonia, Broccostella, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Picinisco, Piedimonte San Germano, Pofi, Pontecorvo, Ripi, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone, Sora, Supino, Trivigliano, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Villa Santa Lucia.

L'incrocio tra osservazioni, dati e cartografie sta mettendo in evidenza un'attività di pianificazione territoriale (prevista dal 2006 dal Testo unico ambientale) che l'ente non aveva mai "scaricato a terra" in precedenza. Poi naturalmente, nell'ambito delle osservazioni, si fa riferimento ad aspetti paesaggistici, a vincoli, alla presenza di strutture e attività. L'avvocato Giusy Migliorelli, coordinatrice dell'Ufficio di scopo della Provincia, spiega: «Alla fine saranno pochi i siti potenzialmente idonei che verranno individuati». Lo studio, l'elaborazione e la trasposizione dei vari dati sulle cartografie farà emergere il quadro completo della situazione. I siti potenzialmente idonei saranno 4-5. Per quanto concerne i tempi, tra maggio e giugno dovrebbe essere individuata una rosa di siti potenzialmente idonei. Ma già ad aprile il quadro potrebbe essere definito.

Cosa succede adesso

Nel verbale redatto dall'Ufficio di scopo si ricorda come l'articolo 197 del Testo unico ambientale prevede la competenza delle Province all'individuazione, sentiti l'Autorità d'Ambito e i Comuni, «delle zone idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti». Dicevamo di una importante attività di pianificazione territoriale che la Provincia sta effettuando in questa fase. Un lavoro che sarà molto utile in prospettiva. Per il resto, i passaggi sono chiari. Dopo che la Provincia avrà individuato una rosa di siti potenzialmente idonei (alla fine saranno 4-5), toccherà alla Regione la scelta finale.

D'altronde il presidente della Provincia Luca Di Stefano lo ha detto nei giorni scorsi: «La competenza per l'individuazione dell'impianto di smaltimento rifiuti sul territorio provinciale è della Regione Lazio. Il nostro ente, assolvendo agli obblighi di legge, sta terminando la valutazione delle osservazioni pervenute dai Comuni, inerenti le cartografie e i fattori locali dai quali si evidenziano i siti idonei e non idonei ad implementare impianti di recupero e smaltimento rifiuti, presenti su tutto il territorio della provincia di Frosinone».

Il Governatore Francesco Rocca, dal canto suo, è stato molto netto. La Regione indicherà un impianto per realizzare una discarica in modo che i Comuni della provincia di Frosinone possano chiudere l'intero ciclo all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale.