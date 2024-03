Prima l'atterraggio in elicottero allo stadio comunale "Gino Salveti", poi l'arrivo in piazza De Gasperi alle 10:50. La lunga mattinata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella comincia con l'omaggio ai caduti del tragico bombardamento che ottant'anni fa rase al suolo la città di Cassino.

Il Capo dello Stato appena giunto in piazza De Gasperi, ha infatti deposto una corona di fiori al monumento d'onore per poi recarsi sul palco delle autorità accompagnato dal sindaco Enzo Salera, dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Tra pochi minuti terrà il discorso alla città. A seguire, quello del primo cittadino Salera.

Il sindaco Salera ha ripercorso i bombardamenti e i sacrifici di "quei bambini, di quelle donne e di quegli uomini grazie ai quali da ottant'anni la nostra Europa ha vissuto nella Pace". Ma i conflitti bellici non sono finiti in una consapevolezza che la "guerra alimenta solo se stessa", ecco perché ha voluto levare forte grido di Pace che ha attirato un enorme applauso.

"Non mi stancherò mai di ringraziarla signor Presidente perché qui con lei c'è lo Stato ma c'è anche la comunità nazionale a rendere onore a questi uomini che hanno sacrificato la loro vita donando alla nostra Patria libertà e democrazia. Dobbiamo consegnare a questi giovani qui presenti il testimone della memoria. Sembra che dal passato l'uomo non impari niente invece vogliamo trasferire a questi ragazzi una cultura di pace. Lei qui, con tutti quanti noi, onora quei morti che ci hanno assicurato pace e democrazia"

Cassino martire

Cassino protagonista della rinascita. Da qui un messaggio forte, proprio da questa terra. Ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha parlato alla nazione e all'Europa proprio dalla piazza principale della città che oggi celebra l'ottantesimo della distruzione

"All'indomani degli eventi bellici il territorio si trovò completamente distrutto. A quegli uomini e a quegli uomini il mio ricordo si inchina alla loro memoria, al loro silente eroismo nel ritrovare dentro di sé le forze per ricostruire tutto, anche l'abbazia, faro di civiltà. Cassino martire ma anche Cassino protagonista".

E ancora: "Sono anni amari quelli che stiamo attraversando. Contavamo che l' Europa non dovesse più conoscere la guerra, invece guerre terribili stanno spargendo altro sangue. Oltre al terrorismo. La tragedia di Cassino è anche un richiamo a fare cessare le armi. Cassino imprime un ricordo doloroso di quanto la guerra possa distruggere ma anche un monito. Cassino città della pace, il messaggio che da qui arriva per l'Europa. Un messaggio da Custodire sempre"