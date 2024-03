Città blindata e rimozioni in via Enrico De Nicola. Centinaia di unità già dispiegate lungo il tragitto che farà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dallo stadio Salveti, dove l'atterraggio è previsto per le 10.45, a piazza De Gasperi dove presenzierà la cerimonia per l'ottantesimo anniversario della distruzione di Cassino.

Una data simbolo per la terra martire, un 15 marzo ricordato in tutta Italia per le atrocità subite lungo la linea Gustav ma anche per quella forza di rinascere che il popolo cassinate ha lasciato impressa nella memoria collettiva

È la terza visita del Capo di Stato a Cassino, due solo nel 2019 per i quarant'anni dalla fondazione dell'ateneo cassinate e per il 75esimo anniversario della battaglia di Montecassino.

Anche in questo 2024 potrebbe tornare una seconda volta. L'invito da parte del presidente polacco è già al Quirinale e in molti sono certi che il presidente Mattarella sarà in terra benedettina anche il 18 maggio

Intanto sale l'attesa per la cerimonia di questa mattina: due soli gli interventi. Dapprima il messaggio del sindaco Enzo Salera, poi parlerà il capo di Stato davanti a tanti esponenti del Governo che stanno arrivando a Cassino