Vigilia della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La città è in fermento e domani sarà una Ferentino blindata. Oltre al capo dello Stato arriveranno le massime cariche istituzionali provinciali e regionali: i presidenti di Regione Lazio e Provincia di Frosinone, prefetto e questore, il vescovo diocesano, oltre al sindaco, e una notevole mobilitazione di militari delle forze dell'ordine per ragioni di sicurezza.

Decine di studenti muniti di bandierine tricolori saluteranno il presidente lungo il percorso (dal monumento in viale Marconi alla chiesa di Sant'Ippolito che conserva il sepolcro di don Morosini). In considerazione dell'importanza dell'evento, si rammenta per celebrare l'80° anniversario della fucilazione di don Giuseppe Morosini M.O.V.M., e della grande mobilitazione, non mancheranno disagi. Soprattutto per l'entrata e l'uscita dalle scuole, oltre a qualche variazione dei servizi. Basta scorrere l'ordinanza municipale, che ha rivoluzionato la circolazione stradale.

Molteplici i divieti di fermata e di sosta integrati dalla rimozione forzata dei veicoli, ma anche chiusure stradali. Divieto di sosta su viale Marconi, dal bivio con viale Bartoli al bivio con via XX Settembre; in via XX Settembre, piazza Filetico, via Procula, piazza Matteotti, dalle 24 alle ore 15 el 15. Su queste strade centrali circolazione vietata dalle 8 alle 15; divieto di sosta in via Consolare, da Porta Montana al bivio con via Dionigi, in vicolo Petroniano, via Morosini, via A. Atrio, vicolo Quartino, via del Ierone, vicolo Raonio, piazza della Catena, piazza Mazzini, via Troiani, via Roma dalle 24 alle ore 15 del 15 e interdizione su queste strade dalle 8 alle 15. Divieto di fermata e di sosta a Sant'Agata e Largo don Guanella. Stessa cosa in viale Bartoli, sempre ambo i lati, in via Aia San Francesco e viale Marconi, bivio Vascello-Collepero, stessi orari. Divieto di sosta da Collepero fino a Porta Montana e sull'intero parcheggio di Collepero da riservare ai veicoli autorizzati. Divieto di circolazione dinamica in piazza Duomo, via A. Acropoli, vie Castel S.Angelo, Novana, A. Foro, M. Muraolo, della Fata, Mura Ciclopee, via Palazzo Consolare, via Regina Margherita, via Municipio, aree parcheggio in viale Bartoli e Martellina (superiore e inferiore) fino alle 15.

Ma i divieti di fermata e di sosta interesseranno anche molte altre vie e piazze, come per esempio da Collepero per San Rocco Terravalle primo tratto e i primi 50 metri di via Circonvallazione da Collepero; inoltre su via Casilina sud, dal bivio con la SS 6 Casilina, km 74+800, fino al bivio con viale Bartoli, sempre dalle 24 alle ore 15 del 15. Anche altre strade intorno alla centro saranno interessate dai divieti.