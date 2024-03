Tra maggio e giugno la Provincia di Frosinone conta di poter individuare i siti potenzialmente idonei per realizzare una discarica dei rifiuti. Ma va detto che il presidente Luca Di Stefano ha preso una posizione chiara sia sulle competenze politiche che "istituzionali" necessarie per una decisione del genere. Come del resto il Governatore del Lazio Francesco Rocca. Ora si tratta di capire quale potrà essere il "punto di caduta". Perché l'individuazione di una discarica è un provvedimento necessario, ma difficile, complesso e impopolare.

La Provincia

Luca Di Stefano ha messo per iscritto la sua linea, intervenendo dopo una riunione di sindaci del cassinate. Ha sottolineato Di Stefano: «È evidente che ci sia un malinteso. La competenza per l'individuazione dell'impianto di smaltimento rifiuti sul territorio provinciale è della Regione Lazio. Il nostro ente, assolvendo agli obblighi di legge, sta terminando la valutazione delle osservazioni pervenute dai Comuni, inerenti le cartografie e i fattori locali dai quali si evidenziano i siti idonei e non idonei ad implementare impianti di recupero e smaltimento rifiuti, presenti su tutto il territorio della provincia di Frosinone. Il lavoro si basa su uno studio commissionato dall'Amministrazione provinciale che mi ha preceduto. In tal senso, infatti, i competenti uffici della Provincia, dal luglio 2023, hanno avviato fitte comunicazioni - a mezzo pec - con tutti i Comuni, le Autorità d'Ambito, Acea Ato5 e Consorzi e hanno richiesto, puntualmente e fornendo ogni apporto e supporto, eventuali osservazioni o indicazioni in merito allo studio eseguito dal Politecnico di Torino. Nel settembre 2023 si è tenuta, addirittura, una sessione formativa per illustrare tutti gli adempimenti in capo ai Comuni. Tale contraddittorio si è concluso nel mese di dicembre 2023. I dati dei Comuni partecipanti (o meno) a questo importante procedimento sono noti e saranno presto resi pubblici. Con l'occasione tengo a ricordare che il nostro ufficio preposto, con nota del 15 gennaio, ha comunicato a tutti i Comuni la fine della fase istruttoria. Pertanto, pur rimanendo a disposizione per qualsiasi forma di dialogo con i sindaci del territorio, mi auguro che tale delicata tematica sia tenuta fuori da mere strumentalizzazioni politiche». Il numero dei siti potenzialmente idonei ad ospitare una discarica, secondo lo studio al quale si fa riferimento, riguardava 45 Comuni della Ciociaria. Evidente che il numero finale dei siti potenzialmente idonei è destinato a scendere di molto.

La Regione

Sul tema della discarica in provincia di Frosinone, ma più in generale dell'impiantistica nel Lazio, il Governatore Francesco Rocca ha spiegato in più di un'occasione negli ultimi giorni: «Mi è stata chiesta una discarica nella provincia di Frosinone e io ho detto che entro luglio i siti saranno individuati. Con la mia Amministrazione è finita l'era del "no nel mio giardino"». E sull'ipotesi di riapertura della discarica di Roccasecca, aveva dichiarato: «Non c'è nulla di deciso ma una cosa deve essere chiara: ogni provincia deve trovare il suo sito per la gestione dei rifiuti. I sindaci mi dicano qual è il sito in tempi rapidi, mi diano indicazioni. Altrimenti deciderà la Regione Lazio in autonomia. In questo momento i rifiuti del Lazio vengono conferiti a Viterbo, l'unico impianto di smaltimento funzionante in regione. Non è giusto per i cittadini di Viterbo. Quindi, Roma, Latina, Rieti e Frosinone devono avere i loro siti, senza conferire altrove. Questa non è negoziabile». Quindi l'assessore regionale ai rifiuti Francesco Ghera ha rilevato: «La Regione ha previsto una serie di misure per raggiungere l'autosufficienza dei territori attraverso azioni volte a prevenire la produzione dei rifiuti e la riduzione degli scarti, aumentando il recupero e riducendo lo smaltimento in discarica. Ora è fondamentale accelerare su questi punti per attivare un ciclo virtuoso nella gestione dei rifiuti». Il tema centrale è quello dell'autosufficienza di ogni provincia (meglio di ogni Ambito Territoriale Ottimale) nella gestione del ciclo dei rifiuti. In un contesto del genere la discarica è determinante. Anche sul piano dei costi che i Comuni devono sostenere. Il presidente della Saf Fabio De Angelis, a proposito del recente conguaglio, ha argomentato: «Occorre innanzitutto rilevare che nell'anno 2020, nei primi sei mesi, era funzionante la discarica di Roccasecca, limitrofa all'impianto Saf, nella quale venivano conferiti i sovvalli e gli scarti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani, trattati nel nostro impianto. Con la chiusura della discarica di Roccasecca la Saf è stata autorizzata dalla Regione Lazio a conferire i propri scarti di lavorazione alla discarica Ecologia Viterbo, agli impianti di Peccioli, in provincia di Pisa, ed Atri, in provincia di Teramo, con un aumento dei costi sia per lo smaltimento che per il trasporto. Tale condizione ha determinato un extracosto di circa 30 euro a tonnellata, non presente nell'attuale piano tariffario». A questo punto sarà interessante capire cosa succederà a proposito della scelta della discarica. Nella scorsa legislatura tra l'allora Governatore del Lazio Nicola Zingaretti e l'ex presidente della Provincia Antonio Pompeo ci furono dei botta e risposta "pepati" sul piano politico. Poi naturalmente c'è il fattore tempo. Nel senso che bisognerà valutare quanto occorrerà davvero per la realizzazione di una discarica. Sul piano teorico il percorso è semplice: la Provincia individua una rosa di siti potenzialmente idonei, la Regione sceglie. In realtà i precedenti dimostrano che l'iter è assai complicato. Infine, bisognerà rivolgersi all'assemblea dei sindaci. Sul piano politico è il passaggio decisivo.