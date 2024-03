Il cimitero vietato ai disabili in carrozzina. Manca il cartello, che di certo creerebbe scalpore, ma in realtà basta avere un familiare sepolto nella zona più alta del camposanto per sapere che risulta impossibile per una persona sulla sedia a rotelle portare un fiore sulla tomba.

La storia è quella di una famiglia di Sora che, stanca di vedere negato questo diritto al suo congiunto, ieri ha voluto rendere pubblica la propria condizione attraverso i social.

«Mia madre è venuta a mancare il 14 agosto 2023 ed avendo altri defunti nel cimitero comunale di Sora mi ritrovo, con costante frequenza, a portare mio padre per omaggiare con un fiore i nostri cari che non ci sono più - spiega l'uomo - Mio padre ha ottantacinque anni ed è seduto sulla carrozzina. Mi sono dovuto inventare un modo per farlo arrivare davanti alla tomba di mamma, dato che mancano gli scivoli per i disabili. Mi porto da casa delle tavole per superare gli scalini, che insormontabili in altro modo perché non ci sono scivoli. Mi domando come sia possibile che oggi, nel 2024, chi è in carrozzina non possa circolare nel cimitero. All'ingresso, però, il Comune ha posizionato una grande tabella dove sono indicati i costi salati per effettuare le sepolture. Ma niente scivoli. Eppure basterebbe un sacchetto di cemento per crearli sulle rampe».

«Non faccio mai polemiche - aggiunge con una certa amarezza l'uomo - ma vedo che ognuno si sistema la strada davanti casa perché alza la voce o perché amico di amici. Ognuno si aggiusta i fatti propri. Se ci sono associazioni o altre famiglie nelle nostre stesse condizioni, sentiamoci e chiediamo insieme al Comune di abbattere le barriere architettoniche nel cimitero».