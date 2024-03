Lo scorso fine settimana i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Alatri hanno arrestato due persone per un furto aggravato ai danni del supermercato Eurospin di Alatri. Due persone, residenti a Frosinone, hanno rubato diverse bottiglie di olio di oliva e di alcolici. I carabinieri di Alatri, immediatamente intervenuti, hanno fermato e identificato gli autori del furto. Dopo una perquisizione veicolare del mezzo in possesso dei due sono state trovate altre bottiglie di olio di oliva e di superalcolici che, dopo approfonditi accertamenti, sono risultati essere stati rubati dal centro commerciale Decò di Alatri. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, che con piena soddisfazione, hanno ringraziato i carabinieri. L'autorità giudiziaria, al termine del processo per direttissima ha convalidato l'arresto.

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio messi in atto dai carabinieri della compagnia di Alatri al fine di arginare il fenomeno dei furti in abitazione e assicurare una sempre costante e capillare presenza di pattuglie dell'arma sul territorio.