Impianto di cremazione, riapertura di via del Casone, piste ciclabili, tracciato del Bus Rapid Transit: cominciano ad essere diversi gli argomenti sui quali la maggioranza di centrodestra è divisa. Senza considerare che anche in giunta, da qualche tempo a questa parte, non mancano botta e risposta al vetriolo tra gli assessori. Il sindaco Riccardo Mastrangeli va avanti, certo che il bilancio di previsione sarà comunque approvato. Inoltre, sul tema che gli sta maggiormente a cuore (le misure del futuro Piano urbano della mobilità sostenibile e i provvedimenti di contrasto all'inquinamento da polveri sottili) si è rivolto all'intero consiglio comunale.

Il primo cittadino sa che non ci sono e non ci saranno i numeri per l'approvazione una mozione di sfiducia o per arrivare alle dimissioni di massa. In entrambi i casi si andrebbe ad elezioni anticipate, uno scenario che preferirebbe perché si è reso conto che la maggioranza balla e ballerà parecchio.

Nei prossimi giorni verranno definiti data e ordine del giorno della prossima seduta consiliare, che si svolgerà prima delle festività pasquali. I temi che verranno affrontati saranno i seguenti: 1) approvazione del programma triennale 2024-2026 ed il corrispondente elenco annuale 2024 delle opere pubbliche del Comune; 2) approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026: 3) verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie; 4) approvazione del bilancio di previsione 2024-2026; 5) approvazione del nuovo regolamento del gruppo comunale di volontariato di Protezione civile.

Dopo l'approvazione del bilancio Riccardo Mastrangeli dovrà necessariamente trarre delle conclusioni di carattere sia politico che amministrativo. Perché a meno di due anni dalla terza vittoria elettorale consecutiva il centrodestra si trova a dover fare i conti con numeri stretti. Negli ultimi sei mesi le delibere in aula sono state approvare, mediamente, con 16-17 voti. Raramente si è arrivati a 19, mentre a volte si è scesi anche a 14, 13 e perfino 12. Peraltro in seconda convocazione.

Ma il punto politico che si sta profilando all'orizzonte è perfino un altro. E cioè l'estrema cautela con la quale stanno analizzando la situazione sia il gruppo che fa riferimento ad Anselmo Pizzutelli, sia la Lista Marini. Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) non hanno alcuna intenzione di tornare a far parte "integrante" della maggioranza di centrodestra. E men che meno ad esprimere un assessore di riferimento. Non in questa fase. Più di qualche segnale è stato inviato negli ultimi tempi, perfino dal sindaco Riccardo Mastrangeli nell'ultima seduta consiliare. Così come è noto che il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri stia cercando di riallacciare il filo che si è spezzato a ottobre. Ma il punto vero è che per Anselmo Pizzutelli una ricucitura passa necessariamente da tematiche amministrative. Dove le distanze non mancano.

Per quanto riguarda la Lista Marini, vero che il consigliere Andrea Turriziani sta analizzando le singole situazioni con attenzione. Ma in realtà un passo in avanti non c'è mai stato. Né da parte sua né da parte del sindaco Mastrangeli. E men che meno da una maggioranza di centrodestra all'interno della quale ci sono gruppi ed esponenti che non hanno alcuna intenzione di allargare i confini della coalizione verso liste che hanno concorso nel centrosinistra. Ecco perché in realtà c'è un quadro politico assai cristallizzato all'interno del consiglio comunale. Sia la maggioranza che le opposizioni sono profondamente divise. Lo stallo è questo.