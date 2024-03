La diffusione del video della sparatoria di via Aldo Moro ripreso dalle telecamere del Comune diventa un giallo. Con il sindaco Riccardo Mastrangeli che, ieri, si è affrettato a presentare un esposto in questura, il nuovo membro dello staff del primo cittadino, Aldo Simoni, che si è dimesso e una riunione con i responsabili della privacy.

Quel che è certo è che il video, pubblicato online l'altra notte dal principale quotidiano italiano, il Corriere della sera, e poi rimosso nel corso della mattinata di mercoledì, ha creato un pandemonio. Ora si dovrà accertare come quel video sia uscito dal Centro elaborazioni dati del Comune e con il contributo di chi. Che ci sia stata una violazione della privacy sembra ormai acclarato, ma ora la procura sta valutando se la diffusione del video integri anche estremi di reato.

Il video della sparatoria, ripreso dalla telecamera del Comune posta nelle immediate vicinanze dello Shake bar, aveva immortalato l'intera scena, costata la vita al ventisettenne albanese Kasem Kasmi, e il ferimento di tre persone, tra cui il fratello di Kasem, attualmente ricoverato a Roma. Un video decisivo per la ricostruzione della dinamica del fatto tanto che, nella stessa serata di sabato, gli agenti della questura di Frosinone l'avevano subito acquisito.

E, particolare non secondario, la procura aveva deciso di non diffonderlo, ritenendo che ci fosse una riservatezza delle indagini da tutelare. Insomma, il file era coperto da segreto istruttorio. Se è vero, infatti, che l'uomo arrestato dalla squadra mobile per l'omicidio di Kasmi, l'altro albanese Mikea Zaka, 23 anni, sabato notte ha sostanzialmente ammesso i fatti, lunedì, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Zaka, difeso dall'avvocato Marco Maietta, giustificandosi di aver sparato per paura, sabato notte in questura ha sostenuto di essere stato aggredito.

La diffusione del video, quindi, ha ulteriormente cristallizzato la scena fornendo così una discovery delle immagini (anche di terzi estranei ai fatti) ancora prima che nuovi atti fossero compiuti, come l'acquisizione di ulteriori testimonianze dei presenti, e degli stessi aggrediti, attualmente ricoverati in ospedale.

Ieri, pertanto, il sindaco Riccardo Mastrangeli si è presentato in questura a depositare un esposto contro ignoti.

Il Comune si ritiene parte lesa? «È ovvio – risponde Mastrangeli – È un fatto grave».

Avete ricostruito come è potuto succedere? «Abbiamo presentato un esposto, ora ci penserà l'autorità giudiziaria. Io non faccio l'investigatore. Abbiamo depositato l'esposto in questura per difendere l'ente».

La cosa può creare un precedente? «No, assolutamente no. Non si rischia perché abbiamo fatto una denuncia».

Avete presentato solo un esposto? «Esponiamo i fatti a tutela dell'ente».

Intanto, come detto, si è dimesso dallo staff del sindaco Aldo Simoni, collaboratore proprio del Corriere della sera. «Si è dimesso il dipendente che stava lì da un mese. Si è dimesso lui. Nessuno lo ha spinto a farlo».

Cambierà qualcosa nella gestione delle immagini da parte del Comune? «Non cambia niente. Se ci sono, come crediamo che ci siano stati abusi, ne risponderà chi ne ha abusato».

Il Comune non ci fa una bella figura. «Qui non c'entra né il Comune né il sindaco che non ha nascosto la polvere sotto il tappeto. Io non sento di aver fatto brutta figura. È come quando ti prendono da casa qualcosa abusivamente. C'è qualcuno che farà gli approfondimenti».

Sempre ieri c'è stata una riunione in Comune con il responsabile della protezione dei dati personali alla presenza, tra gli altri, del dirigente, dell'assessore e del comandante dei vigili urbani per fare il punto della situazione.

Le indagini

La squadra mobile di Frosinone va avanti con gli accertamenti. Nei confronti di Mikea Zaka il gip del tribunale di Frosinone Ida Logoluso, che non ha convalidato l'arresto per difetto di flagranza, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è accusato dell'omicidio di Kasem Kasmi, il cui corpo sarà riportato dalla famiglia in Albania. I funerali non si faranno in Italia. Kasmi avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 3 aprile. Oltre che dell'omicidio di Kasem, Zaka è accusato del triplice tentato omicidio del fratello di questi, tuttora ricoverato a Roma in gravi condizioni, e di un'altra coppia di fratelli.

Questi, a bordo della Lancia Ypsilon, lasciata parcheggiata e con il motore acceso nei pressi del bar, si erano portati verso il tavolo dei connazionali che, in cinque, erano con Zaka. Ne è nata una brevissima colluttazione prima che Zaka estraesse la pistola per fare fuoco sette volte. Ad avere la peggio è stato Kasem. Sarà l'esito dell'autopsia condotta dal medico legale Fabio Di Giorgio a fornire un quadro preciso insieme all'esame balistico per valutare la traiettoria di entrata dei colpi.

Tra gli accertamenti previsti quelli sui tre telefonini del gruppo di Kasmi, sequestrati dalla squadra mobile. In questo caso la procura, che indaga con il pm Samuel Amari, ha affidato l'incarico a un consulente informatico. Dal contenuto dei cellulari potrebbero arrivare preziosi elementi per ricostruire il contesto nel quale è maturata la sparatoria.

L'arrestato, nel primo interrogatorio, ha ricondotto il tutto a questioni sentimentali per questioni legate a una ragazza.