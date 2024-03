Un polverone. La divulgazione del video degli spari di via Aldo Moro ripresi dalle telecamere del Comune di Frosinone è diventata un caso. Tanto da spingere il sindaco Riccardo Mastrangeli a presentare un esposto in questura. Saranno effettuati degli accertamenti per chiarire le modalità e chi, eventualmente, ha offerto un contributo nella divulgazione del video sul Corriere della sera e poi rimosso dopo qualche ora. Un terremoto che ha coinvolto il Comune, con il nuovo membro dello staff del sindaco e collaboratore del Corsera, Aldo Simoni, che ha rassegnato le dimissioni. Il sindaco Mastrangeli: se ci sono stati abusi ne risponderanno.

Sul fronte delle indagini, il gip ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Mikea Zaka. La vittima, Kasem Kasmi, sarà sepolta in Albania. Domani ci sarà una fiaccolata.