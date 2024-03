Lite in famiglia in pieno centro, un uomo tenta di aggredire il cognato brandendo delle forbici. L'episodio è avvenuto intorno alle 18 in via Lombardia a Cassino. E sembrerebbe non essere neppure il primo. Immediato l'intervento della polizia e di supporto anche dei carabinieri. Per fortuna nessuna grave conseguenza. L'uomo è stato trasferito in ospedale.