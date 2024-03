Incendio in una stanza della palazzina Ced (archivio clinico) dell'Asl del dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. È successo intorno alle 17.30. All'interno non c'era nessuno. Quando è stato avvistato il fumo sono stati contattati subito i vigili del fuoco. All'interno della stanza c'erano faldoni di carta. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che hanno evitato il peggio. Le cause, molto probabilmente, sono dovute a un corto circuito a un quadro elettrico.