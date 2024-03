Ci sono sviluppi clamorosi per quanto concerne la vicenda che si consumò la sera dell'11 febbraio 2023 a Morena, periferia sud di Roma. Come si ricorderà, quella sera avvenne la gambizzazione di Alessandro "Alex" Corelli e dell'alatrense Simone Daranghi, 29 e 23 anni. Un agguato la cui matrice sembrava all'inizio molto oscura e che fu il preludio a fatti di sangue ancora più gravi: l'omicidio di Luigi Finizio e, soprattutto, quello di Andrea Fiore, avvenuto al Quadraro esattamente un anno fa. Due episodi criminali legati fra loro.

Ad accomunarli i presunti mandanti, 4 uomini, che sono stati fermati dalla polizia nel corso di un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, che ha ricostruito parte dell'attività criminale di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sequestro di persona, incendio, lesioni aggravate, violenza privata e detenzione illegale di arma da fuoco, tutti aggravati dal metodo mafioso. I quattro fermati sono Giacomo Daranghi, fratello di Simone, Daniele Horcajada Trementini, Fabrizio Finizio e Simone Di Salvio, difesi dagli avvocati Tony Ceccarelli, Arcangela Campilongo, Francesca De Ciantis e Sandro D'Aloisi. Gli interessi di Simone Daranghi sono invece tutelati dall'avvocato Luigi Tozzi.

Giacomo Daranghi viene considerato il capo di tale associazione e, nell'ambito degli scontri, avrebbe fatto sparare al fratello. Stamattina, alle ore 12.30, a Regina Coeli ci saranno gli interrogatori per la convalida dei quattro fermi. A questi si devono aggiungere altri tre arresti effettuati in differita: sono i componenti di un gruppo di spaccio attivo su di un canale Telegram. Gli scontri con feriti e morti sono da inquadrarsi nella faida in atto tra gruppi criminali per il predominio e il controllo delle piazze di spaccio lungo via Tuscolana, sempre a Roma.

Da notare che per la morte di Fiore sono state già tratte in arresto due persone: Daniele Viti, 43 anni, originario di Veroli, e Danilo Rondoni, sulle cui teste gravano pesanti indizi per il reato di omicidio aggravato e attualmente detenuti. Nel corso dell'intera attività investigativa, sono stati effettuati numerosi riscontri probatori che hanno consentito di sequestrare complessivamente 156 chili circa di sostanze stupefacenti, prevalentemente del tipo hashish, nonché un arsenale di armi da fuoco. Alle operazioni hanno collaborato i militari della squadra mobile di Frosinone, che hanno supportato il lavoro dei colleghi romani.