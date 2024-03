Continua da parte della polizia di Stato il contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani. Nel fine settimana gli agenti della sottosezione polizia stradale di Cassino ha predisposto uno specifico servizio di controllo sull'autostrada A1 al fine di individuare persone e veicoli sospetti. L'attenzione dei poliziotti è ricaduta su una Lancia Ypsilon, con a bordo due persone che, durante la fase del controllo, sono risultati con numerosi precedenti a carico. I due hanno fornito agli agenti dichiarazioni discordanti circa i motivi del loro viaggio tanto da insospettirli.

Dopo una perquisizione del veicolo, è stata trovata una busta contenente numerosissimi gioielli in oro. Grazie all'indagine dei poliziotti, è stata rintracciata in Umbria, in un paesino sul lago Trasimeno, la vittima della truffa, una signora di circa novanta anni.

Il modus operandi è sempre lo stesso. Alla vittima era arrivata una telefonata da parte di un sedicente capitano dei carabinieri che racconta di un incidente stradale causato da un suo familiare. Per evitarne l'arresto bisognava versare una somma di denaro, ad un presunto "delegato." Infatti poco dopo, si è presentato a casa della vittima, il delegato per riscuotere la somma di denaro, ma non avendo la donna la disponibilità di contanti, l'uomo si è fatto consegnare numerosi monili d'oro a cauzione. Gli agenti della polizia stradale di Cassino, all'esito della ricostruzione dei fatti e delle indagini, hanno arrestato uno dei due occupanti del veicolo e denunciato in stato di libertà l'altro.