«A seguito delle richieste di rateizzazione, pervenute dai Comuni soci, relative alle somme da fatturare per il conguaglio delle annualità 2020-2021-2022, il consiglio di amministrazione della Saf ha deliberato di aderire a tali richieste al fine di evitare un aumento della Tari in una sola annualità di riferimento». Così Fabio De Angelis, presidente della Società Ambiente Frosinone. Il cda della Saf si è riunito lunedì scorso. La decisione adottata va incontro a quelle che erano state le istanze dei Comuni, che poi sono i soci della Saf.

La decisione

Spiega Fabio De Angelis: «Pertanto Saf spa provvederà alla rateizzazione dei conguagli tariffari relativi alle sole annualità 2020-2021, applicando all'importo fatturato ai Comuni mensilmente per i rifiuti indifferenziati conferiti, un aumento del 15%, fino ad estinzione del debito. È opportuno evidenziare che per tali somme Saf ha già anticipato i relativi costi per conto dei Comuni. Nei prossimi giorni, inoltre, Società Ambiente Frosinone spa provvederà ad inoltrare ai Comuni le note di credito per eco-tassa e benefit ambientali relativi alle annualità 2020-2021». Tutto nasce dalla determinazione della Regione Lazio del 24 febbraio 2023, con la quale è stato approvato "l'aggiornamento a consuntivo della tariffa di accesso all'impianto Tmb della Saf spa di Colfelice per l'anno 2020". Con decorrenza 1° gennaio 2020. Vale la pena aggiungere che la tariffa di accesso all'impianto è stata calcolata secondo il calcolo MtR-2 definito dalla Arera. La tariffa approvata dalla Regione è pari a 161,47 euro a tonnellata, al netto di ecotassa, benefit ambientale ed Iva. I conti sono presto fatti, perché la Saf nel 2020 ha emesso fatture sulla base di una tariffa di 138,68 euro a tonnellata. Quindi è necessario provvedere alla quantificazione del conguaglio tariffario, che per il 2020 è pari a 22,79 euro a tonnellata e per il 2021 a 23,10 euro a tonnellata. Questi importi vanno moltiplicati per i quantitativi conferiti. Non è tutto: per quanto riguarda il 2022, la tariffa presentata, come riportato nella relazione di gestione al bilancio di esercizio di quell'anno (ed approvata dall'assemblea dei soci) è pari a 204,72 euro a tonnellata. Per semplificare: il costo è salito, a tonnellata, da 138,68 a 161,47 e poi a 204,72 euro. Un aumento di 66,04 euro in due anni. Naturalmente il conguaglio influirà sul costo di conferimento per i Comuni. Ecco perché la Saf ha definito la rateizzazione, tenendo presenti le richieste dei Comuni. Aveva rilevato nei giorni scorsi Fabio De Angelis: «Occorre innanzitutto rilevare che nell'anno 2020, nei primi sei mesi, era funzionante la discarica di Roccasecca, limitrofa all'impianto Saf, nella quale venivano conferiti i sovvalli e gli scarti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani, trattati nel nostro impianto. Con la chiusura della discarica di Roccasecca la Saf è stata autorizzata dalla Regione Lazio a conferire i propri scarti di lavorazione alla discarica Ecologia Viterbo, agli impianti di Peccioli, in provincia di Pisa, ed Atri, in provincia di Teramo, con un aumento dei costi sia per lo smaltimento che per il trasporto. Tale condizione ha determinato un extracosto di circa 30 euro a tonnellata, non presente nell'attuale piano tariffario». Poi ancora: «La soluzione non è solo la discarica. Ai Comuni presenteremo soluzioni alternative per ridurre i costi, grazie all'impegno dei colleghi del cda Mauro Buschini e Antonella Galante. Ad esempio, migliorando il nostro Css-Cdr avremo la possibilità di abbattere il costo del conferimento ai termovalorizzatori. È evidente che le risposte le attendiamo dalla nuova giunta della Regione Lazio che sta lavorando al nuovo Piano rifiuti».

La discarica

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine dell'assemblea generale di Unindustria, ha affermato: «Mi è stata chiesta una discarica nella provincia di Frosinone e io ho detto che entro luglio i siti saranno individuati. Con la mia Amministrazione è finita l'era del "no nel mio giardino"». Poco prima Rocca aveva dichiarato: «A Roma il sindaco è commissario e ha potuto operare perché la Regione in passato aveva fallito nel piano rifiuti». Sulla questione della discarica è intervenuto anche Fabrizio Ghera, assessore regionale alla mobilità, ai trasporti, alla tutela del territorio, al ciclo dei rifiuti, al demanio e al patrimonio. Ha sottolineato Ghera: «La Regione ha previsto una serie di misure per raggiungere l'autosufficienza dei territori attraverso azioni volte a prevenire la produzione dei rifiuti e la riduzione degli scarti, aumentando il recupero e riducendo lo smaltimento in discarica. Ora è fondamentale accelerare su questi punti per attivare un ciclo virtuoso nella gestione dei rifiuti». Sempre la Regione in una nota: «Tra i punti chiave dell'azione che la Regione Lazio si appresta a mettere in campo per una vera politica di economia circolare ci sono: il raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica in ciascuna provincia della regione, la realizzazione di impianti di compostaggio, il rafforzamento della raccolta differenziata da parte degli enti locali, la pianificazione dei controlli ambientali sugli impianti di gestione dei rifiuti con il supporto di Arpa e delle province». Nei giorni scorsi, a Cassino, Francesco Rocca, sull'ipotesi di riapertura della discarica di Roccasecca, aveva dichiarato: «Non c'è nulla di deciso ma una cosa deve essere chiara: ogni provincia deve trovare il suo sito per la gestione dei rifiuti. I sindaci mi dicano qual è il sito in tempi rapidi, mi diano indicazioni. Altrimenti deciderà la Regione Lazio in autonomia. In questo momento i rifiuti del Lazio vengono conferiti a Viterbo, l'unico impianto di smaltimento funzionante in regione. Non è giusto per i cittadini di Viterbo. Quindi, Roma, Latina, Rieti e Frosinone devono avere i loro siti, senza conferire altrove. Questa non è negoziabile».