Si terrà giovedì 14 marzo alle 11.30 nella sede Federlazio di Frosinone, via M. Tullio Cicerone 158, un incontro dal titolo: "Programmazione Sanitaria. Integrazione Pubblico-Privato".

L'evento sarà focalizzato sull'analisi degli assetti della sanità e del loro impatto sul territorio, con particolare attenzione alla sinergia tra i settori pubblico e privato. Il suo principale obiettivo sarà evidenziare l'importanza della collaborazione tra queste due realtà, fondamentale per garantire un costante e progressivo miglioramento dei servizi sanitari.

In un contesto in cui questa sinergia riveste un ruolo sempre più centrale, l'incontro offre un'opportunità per la condivisione di idee e la riflessione sulle prospettive future.

Dopo i saluti di Nino Polito, Presidente Federlazio Frosinone, e di Riccardo Mastrangeli, Sindaco di Frosinone, interverranno: Alessandro Casinelli, Presidente Federlazio Salute; Alessia Savo, Presidente Commissione Sanità Regione Lazio; Sabrina Pulvirenti, Commissario ASL Frosinone.