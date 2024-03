La Fp Cgil Frosinone-Latina ha richiesto un incontro urgente

del tavolo sindacale al commissario della Asl di Frosinone, Sabrina Pulvirenti, sul fabbisogno assunzionale dell'Azienda sanitaria.

«La Fp Cgil – spiega il sindacato – è seriamente preoccupata a seguito dell'applicazione del metodo sperimentale Agenas del calcolo di fabbisogno del personale da parte della Regione Lazio. Più volte – sottolinea – è circolata la voce che, per la Regione, a seguito dell'applicazione di questo metodo di calcolo del fabbisogno, nella Asl di Frosinone ci sarebbe una situazione di esubero di 140 unità di infermieri rispetto al fabbisogno».

Il timore del sindacato, dunque, è che ciò possa costituire un ostacolo sia nei futuri processi di assunzioni sia in quelli di stabilizzazione del personale precario.

Nei giorni scorsi, a margine dell'incontro relativo alla sottoscrizione dell'accordo sui fondi, sull'indennità di pronto soccorso e sulle procedure di stabilizzazione e reinternalizzazione, i rappresentanti sindacali hanno, infatti, manifestato la propria perplessità rispetto a tali voci, sottolineando come fossero in contraddizione rispetto alla situazione del personale nella Asl di Frosinone.

«In molti settori della ASL di Frosinone – prosegue il sindacato – persistono serie criticità di carico di lavoro e gravi difficoltà riguardo al diritto della fruizione delle ferie, con situazioni che vedono residui di ferie anche di cento giorni per il personale infermieristico, come già denunciato dalla Fp Cgil». Nella richiesta d'incontro alla dottoressa Pulvirenti il sindacato manifesta la forte preoccupazione per le conseguenze tale situazione può determinare, relativamente alla stabilizzazione del personale precario e comunque rispetto alla sostenibilità dei servizi.

«Abbiamo poi evidenziato – prosegue – come l'esubero risultante sia anche in contraddizione con quanto comunicato dal commissario nell'ultimo incontro con le organizzazioni sindacali di Comparto e Dirigenza – conclude la Fp Cgil – nel quale ci è stato illustrato il piano aziendale preliminare sul potenziamento dell'offerta sanitaria, e che ci vede favorevoli rispetto agli obiettivi presentati, ma che vediamo a questo punto messi potenzialmente in discussione riguardo alla loro sostenibilità».