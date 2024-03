Cinquantasettenne finito a processo per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e del figlio. Anche quest'ultimo è finito sotto accusa per maltrattamenti al genitore. Entrambi nell'aula del tribunale di Frosinone. Nell'udienza prevista per oggi saranno uniti i due procedimenti. I fatti contestati risalgono a fine anno del 2017.

La ricostruzione

Stando alle accuse, il cinquantasettenne, in più occasioni, avrebbe maltrattato la moglie e il figlio, sottoponendoli a continue vessazioni fisiche e psicologiche. Avrebbe colpito con schiaffi al volto la moglie provocandole ematomi. La vittima ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso dell'ospedale "San Benedetto" di Alatri per le ferite riportate. I medici le hanno riscontrato una prognosi di cinque giorni per un trauma alla guancia e al collo. L'alatrense si sarebbe scagliato anche contro il figlio e in un episodio avrebbe lanciato contro di lui dei vasi perché era intervenuto a difesa della madre.

In quell'episodio il figlio e la madre si sono visti costretti a contattare i carabinieri per segnalare l'accaduto e insieme hanno lasciato l'abitazione per trovare riparo a casa di alcuni familiari. Il cinquantasettenne è finito così a processo per maltrattamenti in famiglia. Il cinquantasettenne è difeso all'avvocato Antonio Ceccani.

Ma nei guai è finito anche il figlio, accusato di aver aggredito il padre con una spranga di ferro.